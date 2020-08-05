瑞鼎上半年EPS為4.04元 下半年審慎樂觀

友達旗下興櫃面板驅動IC廠瑞鼎（3592）於今（5）日公布上半年財報，每股純益為4.04元。展望下半年，瑞鼎則持審慎樂觀看法。

瑞鼎上半年合併營收為63.4億元，年減6.2％，由於營收規模減少，加上新台幣升值，導致其稅後淨利2.62億元，年減28.8％，每股純益為4.04元。

瑞鼎董事長黃裕國表示，今年上半各國陸續受到新冠肺炎疫情衝擊，供應面因疫情影響，面臨不同時期的停工停產，需求面則因封城、社交管制與失業，減少消費而大幅下降。瑞鼎的產品在車輛、智慧型手機與電視應用等方面受到最大影響，但也因疫情緣故，居家辦公的IT類產品逆向增長，穿戴裝置保持良好成長動能，新產品線時序控制及電源管理IC也持續獲得客戶採用，呈現微幅成長態勢。

整體而言，瑞鼎評估，第2季可望是其今年營收的谷底，預期第3季將回復季成長態勢。惟不確定因素為二次疫情是否再次影響需求，同時8吋晶圓代工產能不足，也使得部分產品線無法滿足客戶急單需求。

瑞鼎指出，上半年整體市場買氣延後，下半年在各地逐步解封下，已見終端需求快速拉升。拉貨動能來自終端存貨水位過低的備貨動能，以及解封後消費者渴望消費。