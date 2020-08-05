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陸企智慧型手機AP供應商 聯發科占有率居冠

經濟日報 / 記者楊伶雯/即時報導
聯發科。報系資料照
聯發科。報系資料照

根據DIGITIMES Research分析師翁書婷調查分析，第2季陸企製智慧型手機所需AP出貨為1.7億顆，年減20.2%，季增25.8%；主要AP供應商中，聯發科（2454）在華為提高採用下，在中企製智慧型手機用AP佔有率達38.3%，躍居首位，高通（Qualcomm）以37.8%緊追，海思則占21.8%。

翁書婷調查分析顯示，第2季中企製智慧型手機所需AP出貨1.7億顆，季增25.8%，幅度低於中國大陸市場手機出貨量增幅(倍增)，主因印度封國抵銷中國市場反彈效益。

與2019年同期相較，當時華為因美國禁令提前備貨，其他中國手機品牌也因海外市場需求積極備貨，今年第2季市場需求受疫情影響，AP出貨年減幅擴大至二成；第3季中企製智慧型手機所需AP出貨預估季增9.3%，由中國市場5G手機出貨將增及海外市場需求小幅反彈帶動。

在主要AP供應商中，聯發科因4G與5G AP性價比皆高，且受惠於2019年已施行的美國臨時通用許可(Temporary General License；TGL)、與2020年5月15日新施行的美國工業暨安全局(Bureau of Industry and Security；BIS) 禁令兩大政策，華為提高採用聯發科AP比重，第2季聯發科在中企製智慧型手機用AP佔有率達38.3%，躍居首位。

第3季中國手機品牌開始力推中低階5G手機，大幅拉近與4G手機的價差，可望刺激中國市場5G手機出貨，以印度為主的海外市場，解除封國禁令又逢旺季，需求將呈小幅反彈，DIGITIMES Research預估，第3季中企製智慧型手機所需AP出貨將季增9%；但市場總體經濟已受疫情影響，抑制消費需求，出貨將年減12.7%。

今年下半美國禁令促使華為惜用海思麒麟AP，持續提升聯發科4G與5G AP採用比重，預估將推升聯發科占有率、降低海思占有率。技術製程方面，因高階手機出貨受疫情影響較大，今年第2季6/7/8奈米占中企製智慧型手機所需AP製程比重降為32.4%；展望下半年，5G AP製程升級，採5奈米的海思麒麟與高通驍龍AP陸續出貨，將瓜分6/7/8奈米製程比重。

智慧型手機 4G 聯發科

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