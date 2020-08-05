助企業振興拚經濟 中華電信推AWS四大優惠方案

中華電信（2412）矢志成為企業數位轉型的最佳夥伴，提供企業最優質雲網融合服務。近日結合Amazon Web Services (AWS)推出四項雲端服務優惠方案，由專業顧問團隊協助客戶輕鬆實現全球應用服務佈署、備援及還原，為企業撙節龐大人力與時間成本，新客戶還可享受首月月租費減免，協助企業提振、興盛拚經濟。

輕鬆架站方案採用Amazon Lightsail服務，企業毋須IT技能即可輕鬆上手，適合企業快速建立商業網站及部署專屬應用服務，包含安全聯網、簡易管理及易於擴展的負載平衡，不懂IT也能輕鬆跨出數位轉型第一步。搭配中華電信的安全營運建議，讓過往只有大型企業才享有的服務，現在各企業即可以實惠價格輕鬆擁有。在後疫情時代，中華電信協助企業以低成本、高效率的方式啟動數位轉型，開拓新興商機。

雲端備份方案採用Amazon S3企業級的資料保存備份服務，耐久性達到 99.999999999%，可提供企業安全、可靠具擴展性的存放企業應用程式資料。資料備份至Amazon S3，企業毋須投入昂貴的硬體採購建置及管理費用，可與中華電信Direct Connect及SD-WAN網路整合，讓企業以穩定安全的私有連線擴充至全球備份儲存。

可靠的服務是品牌形象增長的動能，在數位轉型過程中，一個天然災害或機器故障都可能導致業務服務中斷，數小時停機也可能為企業帶來關鍵性的影響。中華電信推出「災難復原方案」，協助企業運用AWS建立災難復原機制，於異常發生時將自動切換、迅速恢復服務，讓企業持續專心拼經濟。

疫情的影響，加速行銷及培訓活動轉往線上，中華電信運用Amazon CloudFront推出全球CDN方案，可協助企業將資料、影片與應用程式等快速交付給各地客戶，另可免費享有基本DDoS攻擊防護機制，搭配使用AWS伺服器更能節省資料傳輸費用。

中華電信擁有AWS DevOps能力、IoT能力及Well-Architected專業能力認證，不間斷地為企業打造最佳雲網融合平台。今年已多次與AWS合作，持續協助企業安心防疫、振興拚經濟，是企業上雲的最佳神隊友。