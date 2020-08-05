600元俱樂部 世芯與力旺股價雙雙改寫新紀錄

ASIC設計服務廠世芯（3661）與IP廠商力旺，今（5）日開盤後，股價持續創新高，雙雙名列600元俱樂部，世芯盤中衝至687元，力旺早盤則最高達615元。

世芯前兩季業績都創新高，法人認為，該公司第3季業績有望持續小幅季增，改寫歷史紀錄，第4季在客戶產品進入量產的驅動下，成長幅度將更明顯，形成今年四個季度營收連續刷新紀錄的局面，全年營收上看60億元水準。

世芯累計上半年合併營收為31.64億元，年增59.6％。第2季獲利1.91億元，創單季歷史新高，每股純益為3.14元。上半年獲利為3.66億元，年增1.08倍，每股純益為6.01元。

法人指出，世芯第3季的委託設計（NRE）與量產業務都維持不錯動能，最大客戶中國處理器（CPU）廠商飛騰伺服器的量產需求比預期好，一部分原因是海思受美國政策箝制，飛騰受益於相關轉單效應，必須積極備貨，世芯也受惠。飛騰今年占世芯業績比重，有機會達四成以上。

同時，世芯還有另一CPU大客戶，7奈米製程產品預計從第4季開始量產，將是該季度營收提升的最大動能。至於北美AI晶片客戶方面，世芯與其合作7奈米製程新案件，有機會於今年內流片，並可望於明年第2季開始出貨。

另外，力旺日前公布第2季財報，業績小幅季增，獲利雖然小幅季減，但年增逾四成，單季獲利為歷年同期新高，每股純益為2.28元。該公司累計上半年合併營收為8.38億元，達歷年同期新高，年增17.8％，稅後淨利為3.46億元，年增18.4％，上半年每股純益為4.66元。

力旺將於8月12日舉行線上法說會，該公司先前預期，從第2季開始的業績年成長率，將會加速，而下半年隨著新應用陸續進入量產，估計整體成長動能將可延續到明年之後。