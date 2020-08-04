新時代重視數位化 資誠：財務部門要跟上

在數位化趨勢下，全球企業紛紛面臨轉型的壓力與挑戰，資誠智能風險管理諮詢公司近日舉辦「智識、技能自動化、迎接數位轉型浪潮」線上研討會，董事長許林舜表示，今日驅動產業革命的關鍵技術為數位連結(Connected)，包含數據分析、雲端運算、人工智慧等等技術等，因此企業更迫切需要財務部門有效率、有效果地支援企業運行。

許林舜表示，然而財務部門轉型並不容易，包括人員技術能力落差、資訊系統各自孤立、數據量遽增等，皆為財務部門轉型需克服之障礙。

許林舜分析，傳統財務部門投入大量人力執行交易處理、財務報告及法令遵循等日常作業，卻較少關注於提供管理階層分析與建議。財務部門應將自身定位為企業諮詢樞紐之角色，藉由數位科技之運用，減少日常作業成本，著重創造企業永續經營之價值。

許林舜指出，財務部門任務分為日常交易處理的「做」及解決問題的「想」。在做的方面，公司可利用數位化ERP、流程機器人(RPA)及聊天機器人(Chatbot)達成自動化(Automate)，增進日常作業的效率；在想的方面，則可運用數據分析、視覺化、機器學習、及人工智慧進行擴增(Augment)，強化財務部門分析及解決問題能力。

以成功導入RPA的實例而言，許林舜分享他所服務過的客戶，該案例公司擁有全球50家以上子公司，關係人交易對帳資料達數百張工作表，造成財務部門每月執行逐筆對帳流程冗長，但是透過關鍵程序導入RPA流程自動化，以使用者體驗作為關鍵要素，最終成功讓公司原本耗時三天的對帳時間，縮減為二小時，節省90%以上人工作業，同時提升資訊品質信心。

許林舜建議，RPA不應為導入而導入，應思考如何與企業整體數位化策略契合，並放入企業既有風險管理框架中運作，與使用者部門、IT部門密切溝通，方能實際展現數位轉型效益。