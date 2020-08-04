宏碁小金雞建碁 Q2單季轉虧為盈
宏碁旗下建碁 （3046）今（4）日公告第2季財報，在歐美疫情趨緩、轉型策略發酵下，第2季單季轉虧為盈，稅後純益195.1萬元，每股純益0.01元；不過上半年由於第1季仍是虧損，因此整體稅後虧損4,567.2萬元，較去年盈轉虧，每股淨損0.63元。
建碁第2季合併營收38.15億元，季增34.46%、年減20.6%，毛利率23.91%，季增1.06 個百分點、年減3.82個百分點，稅後純益達195.1萬元，單季轉盈，每股純益0.01元。
建碁今年上半年營收達66.53億元、年減28%，毛利率23.46%，年減4.72個百分點，營益率 - 10.13%，較去年 -0.62% 虧損擴大，稅後虧損4,567.2萬元，較去年盈轉虧，每股淨損0.63元。
此外，宏碁旗下通路代理商展碁國際也同步公布第2季合併財務報表，第2季營收為80.7億元、年增近30%，營業毛利3.32億元，營業淨利9,900萬元，稅後淨利8,300萬元，每股純益1.12元，單季獲利已經逼近去年全年的EPS 1.7元，獲利表現相當搶眼。
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