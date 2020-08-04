宏碁小金雞建碁 Q2單季轉虧為盈

台灣之星上周取得NCC核發5G特許執照，台灣之星董事長林清棠今（4）日宣布5G服務正式開台，林清棠表示，今年5G頻譜競標取得3.5GHz的40M頻寬，頻譜位置位於「魚頭」，老饕都知道魚頭美味多汁，台灣之星也加緊建設，現在宣布5G正式開台，感謝台灣之星股東一直以來支持，240萬用戶的支持、辛苦奮鬥的團隊以及2,500位員工，未來也將承諾為台灣電信發展盡一份心力，扮演關鍵的角色。

2020-08-04 14:22