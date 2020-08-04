交屋認列與轉投資獲利 華新上半年EPS 0.9元

國內電線電纜大廠華新麗華（1605）董事會4日承認第2季及上半年財報，受惠於南京商貿地產住宅案交屋，以及轉投資華新科與華邦電獲利回升，第2季稅後純益28.78億元，年增近8成，每股稅後純益0.87元，累計上半年稅後純益達到29.89億元，年增四成，每股稅後純益也回升至0.9元。

華新第2季合併營收290.52億元，與去年同期相比減少21.74％，但因業外收益8.93億元挹注，因此稅後純益來到28.78億元，每股稅後純益為0.87元。累計上半年合併營收531.36億元，雖較去年同期衰退28.37％，但稅後純益達到29.89億元，年增約四成，每股稅後純益回升至0.90元，直逼去年全年每股稅後純益0.95元。

華新麗華以電線電纜、不銹鋼及商貿地產三大核心事業為主。華新今日法說會上，幕僚長潘思如表示，第2季由於國際疫情影響，在電子業的部分有急單效應，因此華新轉投資的華新科及華邦等獲利回穩，推升第2季華新的獲利成長。

此外，在商貿地產的部分，潘思如指出，南京的住宅案「璟園」第三期，已於今年第1季取得銷售許可並全數完銷，並於第2季末開始挹注營收，因此交屋認列金額約人民幣10億元，折合新台幣約42億元，也帶動第2季華新獲利成長。