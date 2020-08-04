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燦坤7月營收20.97億、年增9.5% 今年來首度超過20億元

經濟日報 / 記者張義宮／即時報導

燦坤（2430）7月營收20.97億元， 月增31.5%、 年增9.5%，為今年以來營收首度超過20億元大關，也是近19個月以來的業績新高。燦坤今(4)日表示，天氣炎熱助益家用冷氣及夏季商品大賣，加上有三倍券、會招促銷、新門市展店、內湖旗艦店改裝加入營運行列，均扮演居功角色。

燦坤指出，上個月天氣持續炎熱，帶動冷氣、夏季周邊商品銷售熱絡，是業績大幅成長的最大助力。三倍券自7月15日上路之後，挹注1C(資訊)、2C(家電)商品的銷售力道。進入8月即將推出開學季的資訊及小家電商品，有助業績成長的動能。

前七個月燦坤營收為112.68億元，年減1.7%，相較於前六個月營收年減4%，衰退幅度已經大幅縮減。

3C通路今年上半年營收霸主易位，全國電以96.15億元首度超車燦坤的91.71億元，全國電成為3C通路上半年營收的新龍頭。

面對同業全國電的來勢洶洶，燦坤不甘示弱，內湖旗艦店斥資千萬元日前改裝開幕，重裝出擊，並祭出燦坤董事長林技典的四大變革策略，目標扳回一城，奪回營收龍頭地位。

燦坤強調，推動四大重新調整經營策略，包括積極務實開店及展店；認真革新，要將277個店面進行改革，年底之前可完成20至30家；加強軟硬體實力，經營員工及顧客關係；以及為提升各項行銷力。

燦坤內湖旗艦店重新定位為涵蓋智能、電競、新潮及體驗的門市，在重新改張後，將加重家電銷售比重，其中智慧家電佔家電銷售比重逐步提高，成為業績增長的動能，並且，打造全台唯一5G智慧物聯網AIOT體驗，將可帶動新一波5G的商機。

燦坤 營收 智慧家電

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