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華為、阿里愛加班 員工跳槽到微軟遭到抵制

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
由於華為和阿里巴巴盛行「比賽加班」，近日從華為、阿里跳槽到微軟的員工，遭到微軟內部抵制。（圖／取自搜狐）
由於華為和阿里巴巴盛行「比賽加班」，近日從華為、阿里跳槽到微軟的員工，遭到微軟內部抵制。（圖／取自搜狐）

一群從華為和阿里巴巴跳槽到微軟的員工，近日遭到微軟的內部抵制，原來是華為和阿里來的員工時常「比賽加班」，甚至「半夜在工作群互發消息」，帶給微軟的大陸互聯網企業的加班文化，破壞規則、惡性競爭，微軟甚至因而開發Hackathon項目，可以每晚檢測出部門內部人員，晚上誰還在加班並提出警告。

界面新聞報導，此次爭論正是大陸互聯網企業被詬病已久的「996」（每日早上9點上班，晚上9點下班，一周工作6天）文化與以外企為代表的「工作生活平衡」文化的明顯交鋒。

阿里和華為，兩家大陸互聯網巨頭，皆以全員盛行加班著稱，據阿里員工表示，在公司整個氛圍影響下，幾乎所有人都是自願加班，到下班時間，根本沒有人走。該名員工說，第一波加班的通常會在晚上8點左右離開，這是下班最早的一群人，還有不少人會堅持到凌晨，甚至半夜兩、三點。

華為的加班風氣更是持續已久，在華為心聲社區，還有知乎、脈脈等程序員較多的網路社區，華為員工吐槽公司加班，甚至因為加班嚴重選擇離職的案例比比皆是。與之形成對比的是，微軟中國一直踐行著「工作生活平衡」的職場信念。

這件事在網路持續發酵，引起了不小的輿論風波。不少大陸網友對此次抵制表達了附議，認為這種行為拖累了原本健康的職業風氣，並不是為了工作本身而加班，而是形式主義的「找班加」；還有網友提議，這些加班狂可以下班後將工作帶回家做，「在公司待著不走，還在休息時間在工作群組圈這個圈那個，除了帶壞風氣還能幹嘛？」

不過也有網友認為，企業作為營利機構，處於兩種完全不同發展階段的公司，加班帶來的收益大相逕庭，這也很大程度上影響了它們各自的職業文化選擇。作為行業技術壟斷性巨擘的微軟，各項機制、職位設置均已成熟，員工按部就班，已經可以維繫企業的正常運轉和盈利。

但仍處於上升階段的大陸互聯網企業，華為和阿里更加崇尚「狼性機制」，產品高速迭代的背景下，策略無外乎是以最小的人力成本推動最大化的工作產出。

加班 華為 微軟

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