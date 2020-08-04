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參訪佐臻體驗AR 蘇貞昌：會在法律政策上協助產業

經濟日報 / 記者鄭鴻達／即時報導

行政院長蘇貞昌今（4）日參訪擴增實境(AR)智慧眼鏡開發商佐臻公司（4980），體驗AR最新技術，表示政府參訪企業是為瞭解時代趨勢，將最新科技結合運用於有利於國家及國民各面向，例如均衡城鄉的遠距教學、遠程醫療及救護救災等，因此政府會在法律、政策及運用上予以協助，期盼產業大發展、台灣大進步。

蘇揆表示，政府責任是結合新方法、新技術及新載具，並加以運用，走在前面，讓國民同步成長，例如以前醫學必須徒手，現在運用機械手臂看得更清楚，貨戴上智慧眼鏡即可知人體體溫，可用於救護、救災，此外，也可透過新技術協助，讓出生不同的孩子擁有同樣的學習條件。

蘇揆指出，政府參訪企業原因之一是產業在萬事起頭難之際，相關部會需走訪瞭解，才能在政策、經費補助及推動媒介等共商對策。他說，另一方面要讓政府人員藉此獲知可讓國家更進步的新趨勢及新科技。

蘇揆表示「科技日新月異，並且一日千里」。他指出以前人類靠步行，後來有載具，如車子、船隻、飛機，甚至有無人車、無人機；以前靠人腦計算數字，現在有快速的電腦；以前神明旁有千里眼和順風耳，現在不僅有，而且更厲害，可看到具體、立體的，也可讓人不在現場卻彷彿置身現場，或當時沒有的，將之融合。

蘇揆稱讚，國內有如此先進、世界級的公司及人才，政府會在法律、政策及運用予以協助，希望產業大發展、台灣大進步；佐臻公司董事長梁文隆表示，AR技術可運用於多面向，例如遠距教學、智慧學習娛樂、遠程醫療等，只要戴上眼鏡與耳機連結網路，隨時隨地可即時串流並獲得訊息

蘇揆在現場體驗後強調，蔡英文總統特別在意遠距教學及數位教學，藉由此次疫情，希望能大力推動，讓各地學校都可運用相關的設備軟體。

AR 國民 智慧眼鏡

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