台灣之星5G資費來了 999元吃到飽

電信三雄5G服務月繳599元起，吃到飽1,399元起。台灣之星宣布表示，5G資費不限速上網月繳399元起，輕鬆入手，5G資費用不到不用錢，因此4G不限速吃到飽是799元起，加掛5G服務月加200元，月繳999元起5G不限速上網吃到飽，比電信三雄1,399元，每個月現省400元。

台灣之星總經理賴弦五表示，5G資費設計將打破單向付費的方式，而台灣之星也將攜手各界領導品牌，推出多元服務來豐富消費者生活。

展望未來，賴弦五表示，台灣之星將持續實踐「最高CP值、服務好、專業佳」的價值主張，目標2025年總用戶數突破400萬、5G滲透率達80%、5G用戶數滲透率將是市場最高，同時達成個人用戶營收翻倍成長。

針對企業市場部分，賴弦五表示，台灣之星過去耕耘中小企業客戶，未來要往中大型企業客戶前進，未來五年，企業客戶營收年複合成長率將達110%，從現在貢獻營收約5%，2025年將達20%。

台灣之星資深副總朱曉幸表示，台灣之星的5G服務，是輕鬆入手的5G也是大家的5G，5G是你說了才算，因此自去年開始展開一系列消費者參與的活動，包含活動、資費跟基地台蓋在哪裡都跟大家一起討論，要共創全民的5G，一起5G「Join US」。