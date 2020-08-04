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宏達電獲ARVI密室逃脫亞洲代理權 搶進VR體感樂園市場

經濟日報 / 記者何佩儒／即時報導
宏達電／提供
宏達電／提供

宏達電（2498）今（4）日宣布，攜手ARVI VR搶攻全球娛樂場域（location-based entertainment），推廣日益風行的VR密室逃脫，預計今年從中國、印度、台灣與阿拉伯海灣國家展開第一波拓展行動，進而拓展至全球市場。

宏達電指出，目前在VIVELAND VR虛擬實境樂園中最受歡迎的是ARVI VR所推出的VR密室逃脫遊戲，如《拆解核危機》(Mission Sigma)、《消失的聖誕禮物》(Christmas)、《恐懼聖所》(Sanctum)、《賽博叛客》(Cyberpunk)及《越獄逃生》 (The Prison)等，因此宏達電與ARVI VR決定進一步合作，進攻娛樂場域推廣VR密室逃脫遊戲。在第一波拓展後，將往埃及、香港、印尼、澳門、馬來西亞、菲律賓、南非、新加坡、泰國、土耳其及越南等地推進。

宏達電企業解決方案副總李文材表示，HTC VIVE與ARVI VR自2019年即緊密合作，讓消費者在VIVELANDVR虛擬實境樂園中可享受到VR密室逃脫遊戲，期待ARVI VR的遊戲在全球進駐更多VR體感樂園，也期待今年下半年能看到更多可供多人同時參與的優質遊戲內容。

HTC VIVE在全球與許多線下體驗店合作，使用VIVE虛擬實境技術來展現沉浸式體驗，並因此開闢了新財源，透過與ARVI VR建立合作夥伴關係，讓特別為虛擬實境、VR體感樂園與娛樂場域量身打造的VR密室逃脫遊戲，向消費者展現傳統密室逃脫無法給予的創新元素。

ARVI VR執行長Michael Dementii表示，ARVI十分期待和HTC VIVE合作，把冒險性十足的內容帶給全世界的消費者，相信這是長期且雙贏的合作，能擴大並深化雙方與娛樂場域的合作。

ARVI VR所製作的VR密室逃脫遊戲融入許多團體遊戲的設計元素，玩家們必須組隊齊力合作解開各式各樣的謎題以找到離開密室的路，VR密室逃脫遠遠超越了傳統密室逃脫，玩家可完全沉浸在獨特刺激的環境氛圍中，這是傳統密室逃脫無法企及的，《恐懼聖所》和《賽博叛客》就是最好的例子。

VR 宏達電 虛擬實境 HTC

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