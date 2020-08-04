台灣之星5G開台 目標2025年用戶數突破400萬

台灣之星今（4）日宣布5G正式開台，將積極投入網路布建，除開台時全台熱點涵蓋率已達50%，目標今年底優先完成高密集人口區涵蓋率80%。於此同時，台灣之星目標2025年總用戶數破400萬、5G滲透率達80%，實現在6~8年5G獲利轉正的重要里程。

台灣之星總經理賴弦五表示，邁入5G世代，我們自頻譜競標就展現決心，傾全力標得5G的3.5GHz黃金頻段40MHz，是台灣之星4G開台時的4倍大，足以提供目前240萬用戶近同業2倍、業界最大的單位用戶個人頻寬。

賴弦五指出，展望未來，目標2025年總用戶數突破400萬、5G滲透率達80%、5G用戶數占比市場最高，同時達成個人用戶營收翻倍成長、企業用戶營收年複合成長率達110%，實現在6～8年5G獲利轉正的重要里程。

台灣之星深入評估商圈人流、地形、建物、用戶使用流量、使用滿意度等各個面向，並且透過大數據的智慧演算與調校來達成最佳化的基站建置，藉由精準建設提升成本效益，現階段已完成全台熱點涵蓋率50%，包括455個精華商圈、百貨商辦、各縣市熱點之涵蓋；目標今年底達成高密集人口區域涵蓋率80%、2021年六都市區人口涵蓋率90%、2022年全台各縣市主要生活區涵蓋率90%、2023年全台市區近郊5G訊號全面涵蓋。

期間，5G手機數量與價格也將趨於規模化與平價化，並且隨著網路建設越發完善，可望孕育出5G殺手級應用帶動需求，根據GSMA推估2025年台灣的5G用戶將達到1,429萬人、滲透率將較全球高17%，於此同時，台灣之星目標總用戶數破400萬、5G滲透率達80%，實現在6～8年5G獲利轉正的重要里程。

為加乘企業客戶在各自垂直領域的專業優勢，台灣之星延續最務實的傳輸夥伴角色打造了5G企業合作的「3E模式」，幫助合作夥伴加速「Engage接軌」5G，同時藉由提供傳輸服務以及從感知到應用為他們連接數位行銷、雲端運算、大數據分析等跨領域的專業團隊實現「Empower賦能」，加速「Earn商轉」贏得5G商機。

台灣之星攜手包括味全龍球團、共享棒球、龍來球場、神通資訊、台灣微軟、華芸科技、亞旭電腦、旭聯科技、華電聯網、精英電腦、宏遠電訊、中嘉和網、珈特科技、Funique VR以及台灣車聯網產業協會、台灣雲端物聯網產業協會與台灣物聯產業技術協會等合作夥伴一起發展IoT產業服務，從中小企業往中大型企業深耕，目標2025年企業用戶營收占比拉升到20%，年複合成長率達110%。