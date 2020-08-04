群創Q2虧損收斂 預期Q3大尺寸面板價量齊揚

群創（3481）今（4）日公告第2季財報，受惠「宅經濟」發酵，手機及商用產品營收超越電視，為近一年多來頭一遭，單季毛利率由負轉正，來到2.8%，稅後純損48億元，較上季虧損52.7億元小幅收斂；每股虧損0.49元，也較上季虧0.55元減少。展望第3季，群創預期，大尺寸面板「價量齊揚」，中小尺寸面板出貨量則會有個位數衰退。

群創第2季單季合併營收669億元，季增32.7%，年增約5.9%；稅後純損48億元，每股虧損0.49元。看到出貨量，第2季整體出貨面積741萬平方公尺，較前一季增加25.5%；其中，中小尺寸合併出貨面積77.2萬平方公尺，季增32.4%，貢獻營收161億元，季增22%。

營收以產品應用別區分，群創手機及商用產品為33%，可攜式電腦為23%、桌上型螢幕為13%、電視為31%；以產品尺寸別區分，10吋以下為25%、10到20吋為28%、20到30吋為15%、30到40吋為6%、40吋以上為26%。

回顧第2季，群創表示，由於歐美市場逐步解封，以及宅經濟產品需求持續助益，面板整體需求回溫，公司單季營收較上季成長32.7%。同時，由於面板報價於第2季逐步回升及成本管理效益浮現，第2季毛利率轉正達2.8%及EBITDA獲利率達8.2%，財務體質及營運維持穩健。

展望第3季，群創指出，在全球主要國家刺激經濟的舉措下，以及電視品牌廠為下半年的促銷檔期啟動備貨，電視面板的需求預期將提升；由於在家辦公及遠距教學的趨勢，顯示器及筆記型電腦等IT產品面板需求預期將持續暢旺；隨著歐美車廠的復工及下半年5G手機的推出，將逐漸帶動中小型面板需求。

群創也說，今年新冠疫情衝擊全球經濟，公司將審慎管控現金流量與資本支出，維持穩健的財務體質，持續投資技術升級及加強成本優化，在整體供需重新步入正軌的同時，公司將以深耕的基礎與蓄積的能量，迎接後疫情時代帶來的產業變遷與商機。

群創預期，大尺寸面板出貨量將較上季成長6~9%，平均銷售單價（ASP）成長3~6%；中小尺寸出貨量則有個位數衰退。