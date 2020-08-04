台灣之星5G開台 拚2025年用戶數突破400萬

台灣之星上周取得NCC核發5G特許執照，台灣之星董事長林清棠今（4）日宣布5G服務正式開台，林清棠表示，今年5G頻譜競標取得3.5GHz的40M頻寬，頻譜位置位於「魚頭」，老饕都知道魚頭美味多汁，台灣之星也加緊建設，現在宣布5G正式開台，感謝台灣之星股東一直以來支持，240萬用戶的支持、辛苦奮鬥的團隊以及2,500位員工，未來也將承諾為台灣電信發展盡一份心力，扮演關鍵的角色。

國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥表示，台灣之星雖然規模不大，但扮演關鍵者的角色，尤其電信事業是數位國家的基礎，不是笨水管，5G跟4G不同，除了基礎網路還有更多垂直場域應用的提供，期待台灣之星的5G發展「更廣、更快、更大」，覆蓋率更廣，速度更快，期許並期待更快

台灣之星總經理賴弦五表示，回顧台灣行動通訊發展軌跡，從2G起，網路建設速度，終端設備支援與應用需求就是影響市場滲透的關鍵要素；以3G時代為例，用戶數直到2008年iPhone 3G與App Store問市，才突破開台初期缺乏好的終端設備與應用的窘境開始高速起飛。

賴弦五表示，而後，台灣在2014年推出4G服務，雖然時間點落後全球104個國家，但因設備成熟、成本相對低廉，全台4G涵蓋率在開台半年內便超過95%，伴隨市場超過33款的手機選擇，4G相較過往更快達到100%的全民普及率。

來到5G時代，賴弦五表示，其頻率特性與建設成本，對比4G若要達到相同涵蓋範圍，需要建設3至4倍的5G基站，然而現階段5G基站成本卻是4G的3倍以上，這使得全球已商轉國家的網路建設都集中在高密集人口區，同時可望帶動5G申辦熱潮的首支5G iPhone預計要待今年第4季才會問市，應用發展也仍待時間發酵，可謂現階段距離全球普及還需要數年的努力；不過，有賴政府的大力推動，台灣已成功擠身全球5G前段班。

賴弦五表示，接下來面對激烈的市場競爭，台灣之星誓言將積極投入網路布建，除開台時全台熱點涵蓋率已達50%，目標2020年底優先完成高密集人口區涵蓋率80%、2021年6都市區人口涵蓋率達90%，預計時至2023年，各縣市區以及近郊都可以收到台灣之星的5G訊號。

賴弦五表示，台灣之星自4G時代加入台灣電信市場，6年來我們扮演關鍵力量，落實對消費者的承諾並推動台灣4G服務快速普及；邁入5G世代，我們自頻譜競標就展現決心，傾全力標得5G的3.5GHz黃金頻段40MHz，是台灣之星4G開台時的4倍大，足以提供目前240萬用戶近同業2倍、業界最大的單位用戶個人頻寬；同時，面對眼前充滿未知與機會的新時代，我們也持續將觸角伸至更多領域，攜手各行各業的合作夥伴一起發揮5G倍數加乘的效果。

展望未來，台灣之星將持續實踐最高CP值、服務好、專業佳」的價值主張，目標2025年總用戶數突破400萬、5G滲透率達80%、5G用戶數占比市場最高，同時達成個人用戶營收翻倍成長、企業用戶營收年複合成長率達110%，實現在6至8年5G獲利轉正的重要里程。