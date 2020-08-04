群創Q2 EPS -0.49元 展望Q3大尺寸面板價量齊揚

群創（3481） 今（4）日公布今年第2季營運成果，合併營收為669億元，營業損失為34億元，稅後損失為48億元，基本每股損失為0.49元。折舊及攤銷為89億元，資本支出為45億元。

群創今天股價帶量上揚，上漲0.16元，成交量逾15.7萬張，收8.62元。

群創並發布對2020年第3季展望：大尺寸面板出貨量估季增7-9%；ASP季增約5%。中小尺寸面板出貨量季減個位數百分點。

展望第3季，群創表示，在全球主要國家刺激經濟的舉措下，以及電視品牌廠為下半年的促銷檔期啟動備貨，TV面板的需求預期將提升；由於在家辦公及遠距教學的趨勢，顯示器及筆記型電腦等IT產品面板需求預期將持續暢旺；隨著歐美車廠的復工以及下半年5G手機的推出，將逐漸帶動中小型面板需求。

今年新冠疫情衝擊全球經濟，群創將審慎管控現金流量與資本支出，維持穩健的財務體質，持續投資技術升級及加強成本優化，在整體供需重新步入正軌的同時，將以深耕的基礎與蓄積的能量，迎接後疫情時代帶來的產業變遷與商機。

群創表示，2020年第2季整體出貨面積741萬平方公尺，較前一季增加25.5%，液晶面板售價為每平方公尺287元美金。中小尺寸營收為新台幣161億元，較上一季增加22.0%；中小尺寸合併出貨面積77.2萬平方公尺，較前一季增加32.4%。

營收以產品應用別區分，手機及商用產品為33%，可攜式電腦為23%、桌上型螢幕為13%、電視為31%；以產品尺寸別區分，10吋以下為25%、10到20吋為28%、20到30吋為15%、30到40吋為6%、40吋以上為26%。

回顧第2季，由於歐美市場逐步解封及宅經濟產品需求持續助益，面板整體需求回溫，單季營收較上季成長32.7%。同時，由於面板報價於第2季逐步回升及成本管理效益浮現，第2季毛利率轉正達2.8%及EBITDA獲利率達8.2%，財務體質及營運維持穩健。