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明基友達基金 贊助品德教育體驗營隊百萬元

經濟日報 / 記者李珣瑛／即時報導
新竹縣長楊文科（左）致贈「熱心公益」琉璃獎牌，予明基友達基金會執行長童文池，感謝基金會贊助品德教育體驗營隊百萬元經費。圖／竹縣府提供
新竹縣長楊文科（左）致贈「熱心公益」琉璃獎牌，予明基友達基金會執行長童文池，感謝基金會贊助品德教育體驗營隊百萬元經費。圖／竹縣府提供

新竹縣長楊文科今（4）日致贈「熱心公益」琉璃獎牌，予明基友達基金會執行長童文池，感謝基金會贊助品德教育體驗營隊百萬元經費。

新竹縣政府表示，今年7月間舉辦品德教育深耕探索體驗營隊，獲得明基友達文教基金會贊助100萬元，讓活動得以擴大辦理4梯次。每梯次安排三天二夜活動，提供16校160名學生在暑期期間於北埔鄉麻布山林，免費參與有關品德體驗、探索、反省與內化體驗營。

楊文科特別感謝明基友達對地方教育關心，提供學生在環境如此優美的麻布山林體驗營隊。他表示，新竹縣十分注重品德教育，除了在校園內設置禮義廉恥標語外，也期盼參與營隊的各校品德教育種子學生回到學校後，持續發揮正向影響能量，創發更優質正向文化素養。

竹縣府教育處表示，竹縣品德教育小組透過與明基友達文教基金會合作，由推廣品德教育重點國小推薦種子學生免費參與，並由清華、中原、中央、明新等多所大專院校學生共同規劃主題學習課程活動，相信透過產官學研民資源共享，透過新營隊辦理模式，培育更多正向價值觀的下世代，領悟108新課綱國民基本教育品德，傳達給孩子符合尊重生命、孝悌仁愛、誠實信用、自律負責、謙遜包容、欣賞感恩、關懷行善、公平正義8種核心價值。

明基友達文教基金會執行長童文池指出，今年不少小朋友是來自偏鄉，第一次參加營隊活動，對他們來說是非常難得的機會，系統化營隊課程活動加上大學生組成隊輔，在親切的大哥哥與大姐姐帶領下，從中學習到如何尊重師長、團隊合作等品德教育內涵，不少孩子在結束晚會中相當依依不捨，也展現活動的成功。

明基友達文教基金會訓練總監林懿貞說明，活動透過戲劇設計與遊戲，寓教於樂讓孩子更容易體會品德教育核心，例如在北埔老街中，進行團康活動從中學習互助精神，以及角色扮演模擬法庭如何審理案件，領悟正義的真正價值。

明基友達基金贊助品德教育體驗營隊百萬元經費。圖／竹縣府提供
明基友達基金贊助品德教育體驗營隊百萬元經費。圖／竹縣府提供

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