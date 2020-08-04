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亞太電攜手諾基亞 部署5G網路

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導

亞太電信（3682）日前正式取得5G特許執照，預計今年第三季正式啟動5G服務，今（4）日宣布與諾基亞簽訂5G部署合約，合作內容包含了5G核心網(5G EPC, Evolved Packet Core)、5G基地台系統(5G RAN, Radio Access Network)、網路安全及服務管理，經由本次的合作將為台灣超前部署28GHz頻段、提供服務商轉，透過雙強聯手、致力為用戶提供優質的5G網路。

亞太電信總經理黃南仁表示，很高興在邁進5G時代之際，能與長期夥伴諾基亞持續合作，逐步實現5G智慧生活願景，亞太電信擁有優質網路、創新技術和多元應用三大優勢，同時呼應新《電信管理法》政策，以自建網路，搭配三共架構方式，整合28GHz加3.5GHz中高頻的頻譜，為企業和個人用戶提供嶄新5G服務。

諾基亞行動網路總裁Tommi Uitto指出，這是我們再一次贏得台灣長期合作夥伴的重要肯定。身為亞太電信的5G獨家供應商，藉由諾基亞端到端5G解決方案，於台灣領先建設28GHz頻段5G服務，我們期待能協助亞太電信實踐擴展市場的目標，為其企業用戶和消費者提供引人入勝的變革性體驗。

亞太電信5G提供28GHz及3.5GHz 5G服務，網路品質更具競爭力，同時攜手國內外大廠，扶植在地娛樂文化，豐富5G娛樂應用內容，預計第三季推出「5G LAND」影音娛樂大平台。首波登場的Gt TV，大幅優化使用者介面和體驗，並新增5G專區，主打直播、4K、多視角，未來將陸續導入明星見面會、LIVE多視角演場會、線上兒童劇團、4K 隨選等精彩內容。即日起推出Gt TV 5G升級優惠，每月只要139元，一手掌握5G最新行動娛樂。

另，「升級5G即刻預約」早鳥方案同步登場，即日起至9月30日止，凡新申辦、攜碼或續約用戶，至亞太電信實體或數位門市，登記資料並完成申辦700元以上之30期指定購機方案，Samsung A51/A71、Realme X50等多款5G手機通通0元起，專案價享最高現折3,000元，申辦指定資費再送Gt TV及CatchPlay影音串流免費看，還有機會抽中Sharp 50吋電視(市價18,990元)。

5G 諾基亞 亞太電信 Sharp Samsung 資費 手機

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