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Google平價Pixel 4a手機上市 消費者更關注4a 5G

經濟日報 / 記者彭慧明／台北即時報導

一延再延的Google平價版4a手機終於宣布「預購」，9月10日正式發售。這款手機原本劍指先前的iPhone SE手機，但從原本的5月中旬一路延到8月，即使開始銷售，但Google也預告了新機秋季發表計畫，加上新品支援5G技術，顯然秋季上市的4a （5G）和Pixel 5系列將更吸引消費者注意。

根據各家科技外媒的資訊，Pixel 4a （5G）正式上市日期尚未公布，但Google通常會在10月初舉行「Google製造」活動，外媒紛紛預期10月上旬是新品發表時間，另外，Pixel 4a（5G）和Pixel 5預計會在美國、加拿大、英國、愛爾蘭、法國、德國、日本、台灣和澳大利亞上市。

根據相關報導，Pixel 4a（5G）和Pixel 5起價499美元（台灣是15,990元），應該是針對4a 5G版本的價格；Pixel 5作為高階手機，起跳價更高。支援5G技術將可以更快速在Stadia或其他平台上播放串流視頻、下載內容或玩遊戲，比以往更流暢。

Google台灣今天為4a產品舉辦說明會， Google 硬體副總裁彭昱鈞坦言，疫情對新機上市進度有影響，包括缺料、延後復工，以及良率的問題，使得這項產品從上半年一路延後到現在。

• Pixel 4a的說明會重點包括：

第一，在售價方面，考量全球各地的經濟狀況，在美國以349美元起跳，在台灣定價11,900元，比上一代的略為便宜；除了官方網路商店外，實體和電商通路依然與台灣大哥大門市與官網、momo購物合作；台灣大尚未公布資費方案，目前沒有其他電信通路的合作或資費方案。

不過，因4a （5G）即將登場，價格也只比現在的產品高出約100美元，延遲上市的4a手機顯然略為吃虧。

第二，針對尺寸，4a不像上一代的3a有兩款（3a與3a XL）產品。彭昱鈞表示，Google從消費者回饋中發現，消費者需要大尺寸但單手可以握的手機，新手機使用5.81 吋OLED螢幕、高通Snapdragon 730晶片、6GB 記憶體、128GB 儲存容量與1220 萬畫素單鏡頭、前鏡頭800 萬畫素，電池則為3140 mAh。預計Google Pixel 4a 5G與Pixel 4a的設計相同。

整體規格來看，螢幕支援HDR 顯示是最大亮點，尺寸介於Pixel 3a 和3a XL 之間。相機仍沿用單鏡頭，彭昱鈞表示，相機設計和前一款產品用同一款鏡頭，但功能強化，透過AI和軟體調校後「效果與DSLR（數位單眼相機）很相近」，例如對人物的優化，夜景和防手震部分的效果也加強。他強調，相機功能部分，4a比3a要好，接近Pixel 4，主因是Pixel 4搭配性能更強的Pixel Visual Core晶片。

第三，彭昱鈞強調設計研發都是Google台灣團隊，生產者也是台灣業者，但他坦言生產地點不在台灣。據了解，Pixel 4a全部由仁寶越南廠代工，高階的Pixel 5則是鴻海負責。

Pixel 4a Pixel 5G

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