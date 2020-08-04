華為採用聯發科5奈米晶片有影？業界存疑

市場傳出聯發科明年採用5奈米製程生產的5G晶片，有機會獲得華為明年將推出的旗艦新機P50採用。不過，資深業界人士指出，相關消息仍值得商榷，因為聯發科的5奈米製程晶片，必須在台積電排隊生產，可能要等到明年下半年才會出貨，不見得來得及供應P50使用。

在海思晶片受到美國政策箝制之後，市場傳出華為明年的新機P50，有機會搭載聯發科的5奈米新晶片，如果成真，將是聯發科的晶片，首度打入1,000美元機種的高階市場。聯發科一向不對於個別客戶的訂單消息評論。

不過，業界人士指出，一般來說，與P50同系列的旗艦機種，大約會在每年3月左右發布，因此往回推算，手機晶片大約在同年1、2月時就要開始備貨，等於是前一年的10月期間就要投片。但關鍵在於，從台積電今、明年的5奈米產能規畫來看，可能由AMD、蘋果等業者先瓜分，聯發科在近期應該還無法參與台積電5奈米製程的排程生產。

聯發科目前的5G晶片，都是採用7奈米製程生產，包括天璣1000、1000+、800、820與720等產品。

業界人士表示，聯發科確實有供貨給華為，但目前主要還是7奈米製程晶片合作案。至於後續的5奈米製程晶片，聯發科還是必須與高通同場競逐，爭取華為青睞。

業界也提到，現階段聯發科的5G產品出貨主力，應當仍會是天璣800系列，以及天璣720，還有接下來將會推出的天璣600，而天璣600也確實後續有機會獲得華為採用。

聯發科先前在法說會提到，5G相關營收占該公司上半年業績比重還不到10％，但該公司在全球5G市場占有很好的位置，僅用短短三個季度就達成5G全產品線覆蓋。

聯發科執行長蔡力行強調，天璣系列晶片深受客戶肯定，中國大陸主要手機品牌皆已有採用聯發科5G系統單晶片的手機上市，並有多款預計今年下半推出的手機正在開發中。自第3季起，搭載聯發科5G晶片的手機，更將開始出貨至中國大陸以外的地區。