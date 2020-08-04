筆電產業Q3出貨將年增逾兩成 廣達穩居NB代工龍頭

全球NB產業在經歷第二季榮景後，預期第三季將維持上季水準，較去年同期則可望持續增長二成以上。其中，台灣筆電雙A宏碁（2353）／華碩（2357）、華為、蘋果、聯想將維持增長，廣達（2382）受惠於美台日客戶Chromebook及中高階消費新品訂單大增，出貨佔比將再提升，穩居NB代工龍頭。

疫情於全球快速蔓延帶來大量居家工作（WFH）、遠距教學及消費性庫存回補需求，加上各國透過財政刺激消費，使2020年第2季全球NB出貨表現大幅優於預期，顯著季增73.6%。

DIGITIMES Research分析師蕭聖倫整合供應鏈關鍵業者看法及上游拉貨狀況，發現第3季零售通路水位仍低，加上日本GIGA（Global and Innovation Gateway for All）School教育標案進入大量採購期，雖有面板、電源管理IC及CPU等零組件短缺風險，全球NB第3季出貨仍將保持第2季水準，較去年同期則可望持續增長2成以上。

品牌表現方面，龍頭惠普（HP）第3季有GIGA School大單及消費旺季等有利因素，但第2季衝刺歐美WFH及教育急單帶來高基期，出貨難再季增長。第二名聯想得益於集團中的日系品牌教育標案訂單量大增，第3季出貨表現將為所有品牌中最佳。

第三名戴爾（Dell）則因上半年商務機種出貨提前達標及WFH需求消退，第3季整體出貨不如對手。第四名蘋果（Apple）第3季需求不減加上新品上巿，出貨將優於前季。排名第五的宏碁受惠於Chromebook教育及消費需求同步增長，出貨表現將優於大部分品牌。