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Google發表新手機Pixle 4a 台灣團隊操刀

中央社 / 台北4日電
Google將推出最新硬體產品Pixel 4a智慧型手機。 美聯社
Google將推出最新硬體產品Pixel 4a智慧型手機。 美聯社

Google宣布推出最新硬體產品Pixel 4a智慧型手機，由Google台灣團隊一手研發打造，售價新台幣1萬1990元，即日起開放預購，將於9月10日在台灣上市，10月中之後也能在台灣大哥大實體門市購買。

Google也宣布將於今年秋季推出首度支援5GPixel系列智慧型手機Pixel 4a（5G）及Pixel 5，售價新台幣1萬5990元起，讓使用者可在5G下享有更流暢、多元的平台服務。

Google硬體副總裁彭昱鈞說，Google台灣軟硬體團隊持續成長，主導包含Pixel 4a等多項Google硬體產品的設計及研發，在全球產品策略中扮演重要角色。

彭昱鈞指出，今年雖因疫情關係全球供應鏈受到影響，Google台灣團隊展現了優異的研發能力和深厚的開發經驗，並與在美國的團隊緊密合作，隨時因應最新狀況不斷調整並優化流程，也順利為全球帶來今年首個Pixel產品。

Pixel 4a採用全新設計的5.81吋 OLED加大螢幕搭配挖孔式前置鏡頭，配備3.5公釐耳機插孔、128 GB儲存空間及6 GB RAM。另配備3140 mAh容量電池、TitanM安全防護晶片、Google助理中文版，以及可即時傳送緊急通知的「個人安全」應用程式。

此外，Pixel 4a內建「即時字幕」功能，可即時產生影片和音訊內容的字幕，但目前僅支援英文。隨著Pixel 4a推出，現在起在語音和視訊通話中也能夠自動產生即時字幕，讓使用者在不方便開聲音的狀況下也能與人通訊交流。這項新功能同步開放給Pixel 2、Pixel3、Pixel 3a和Pixel 4的使用者。

Pixel 4a Pixel Google 智慧型手機 5G 台灣大哥大 鏡頭 視訊 Pixel 5 OLED

延伸閱讀

不到1萬2千元！Pixel 4a在Google Store開放預購 台灣9月10日正式上市

Google證實將推出支援5G連網功能的Pixel 4a (5G)與Pixel 5手機

Google Pixel 4a將於9月10日在台上市 中階價格享旗艦功能體驗

Google官方部落格宣布 平價Pixel 4a將在台上市

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