全球雲端基礎設施支出逾300億美元 英業達、廣達等受惠

市場調研機構 Synergy Research Group 最新數據顯示，2020年第2季全球雲端基礎設施支出超過300億美元，年增75億美元，今年全年將成長30%以上，使得雲端伺服器供應商英業達（2356）、廣達與緯穎，受惠最大。

廣達旗下雲達總經理楊麒令之前表示，該公司除了擴展既有雲端資料中心伺服器，以及與電信營運商合作外，將進一步朝5G專網布局，預計今年底開始導入，明年貢獻營收，預期2022年可望顯著成長。5G企業專網服務初期鎖定台灣市場，未來慢慢拓展到歐美、日本等市場。

英業達除了是全球戴爾，惠普，與聯想等企業端伺服器龍頭之外，在雲端服務供應商，也拿下亞馬遜，微軟與Google三大咖的訂單。同時，該公司在大陸BAT雲端三大咖市占率最高，英業達預估，2020年雲端伺服器業務將成長10%至15%。

若是從雲端服務供應商來看，Synergy說，亞馬遜的市佔率長期保持在 33% 左右，仍為全球第一大。微軟連續三個季度保持在 18% 的市占率，是第二大。Google的市佔率增長至 9%，是第三大。在阿裡巴巴、騰訊等企業的引領下，中國大陸的雲端服務供應商，合計佔全球市占率的 12% 以上。

Synergy 預計，2020年第2季雲端基礎設施服務收入（包括 IaaS、PaaS 和託管私有雲服務）接近305億美元。 公有IaaS和PaaS服務佔市場的大部分，第2季度增長了34%。 在公有雲方面，前五大雲端供應商的優勢更加明顯，他們控制了近80%的市場；從地域上看，雲端市場在全球各個地區都繼續保持強勁增長。

Synergy 首席分析師 John Dinsdale表示，就雲端市場的數據而言，好像沒有發生新冠肺炎大流行一樣。 他說，當一個市場達到一定規模後，百分比的增長率下滑是必然現象，但2020年，該市場仍有望實現遠超30%的增長。