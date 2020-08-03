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TWS訂單回籠 瑞昱、鈺太、原相下半年營運進補

經濟日報 / 記者張家瑋／即時報導

TWS市場重新洗牌、訂單開始回籠，經上半年價格殺戮去化、新一代規格確立，存活下來陸系品牌展開絕地反攻，因應下半年雙11旺季，小米等一線大廠推新一代藍牙5.0新版，提前第3季向台晶片廠拉貨，瑞昱（2379）藍牙通訊晶片、鈺太（6679）MEMS麥克風晶片、原相（3227）無線音訊系統晶片第3季大啖TWS回流商機。

TWS市場經上半年殺價競爭及疫情衝擊重新洗牌，不少陸系品牌被迫退出，據供應鏈消息指出，存活下來品牌大廠搶賺下半年雙11旺季補血，小米第3季將推新款TWS，支援藍牙5.0、主動降噪及防水功能，取代目前Air 2S版本，其他陸系品牌萬魔（1MORE）、魔宴（Sabbat）等看準下半年雙11商機，紛紛推出全新一代TWS，除強打音質、售價誘因，在無線充電、續航力、降噪、訊號連結速度全面提升。

陸系品牌規格本版提升仰賴台廠晶片技術奧援，瑞昱推出第二代高階藍牙5.0晶片結合自動主從切換、主動降噪功能，訊號延遲、訊號穩定等方面也進行優化，相較競爭對手效能更佳，主要客戶為手機及聲學廠，小米既為瑞昱客戶之一，第3季進入拉貨旺季。

瑞昱藍牙產品占總營收約10%，其中TWS佔藍牙超過50%以上，原寄望上半年第二代藍牙晶片出貨大增，然疫情導致下游模組廠停工影響出貨表現，法人估全年出貨量仍有40%以上成長空間，集中在下半年旺季出貨。

鈺太受惠於主動式降噪功能提升對MEMS麥克風晶片需求增加，一耳1顆提升至3顆，下半年出貨量可望高雙位數成長。原相透過子公司原睿出陸系品牌無線音訊系統晶片，去年第四季出現雙位數成長，原睿在今年推出新版本，加強主動式降噪功能，預料第3季出貨量出現倍數成長。

瑞昱

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