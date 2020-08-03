加拿大電商Shopify市值翻升！宏達電再賣股票賺4.89億元

宏達電（2498）今（3）日公告，旗下投資公司處分加拿大電商公司Shopify股票，處分利益4.89億元，主要目的是活化資產，充實公司營運資金。據了解，Shopify是長期投資，依照會計認列方式，處分後的利益將讓宏達電的現金與保留盈餘增加，但不影響第3季的損益。

Shopify 目前是加拿大市值最高的企業，新冠肺炎疫情期間，Shopify成為消費者加速轉向網購的受益者，今年迄今股價已翻升逾一倍。由於新商家成長強勁，商品總價值加速增長，Shopify付費平台獲得更快速採用，推升Shopify股價上揚，分析師也仍看好其後市。

而宏達電持有Shopify為長期投資，依7月9日宏達電的公告，宏達電持有Shopify共83,496股，持股比率0.07%，每股成本約27美元，7月7日到7月9日處分1.2萬股，平均價格1,009美元，處分利益3.5億元。7月9日到30日，再處分1.7萬股，平均每股1,071美元，處分利益5.19億元。今天公告的是7月31日到8月1日的交易，再交易1.6萬股，平均價格1,065美元。總計三次處分利益達13.58億元，其處分收益將轉入保留盈餘。