聽新聞
test
0:00 / 0:00
加拿大電商Shopify市值翻升！宏達電再賣股票賺4.89億元
宏達電（2498）今（3）日公告，旗下投資公司處分加拿大電商公司Shopify股票，處分利益4.89億元，主要目的是活化資產，充實公司營運資金。據了解，Shopify是長期投資，依照會計認列方式，處分後的利益將讓宏達電的現金與保留盈餘增加，但不影響第3季的損益。
Shopify 目前是加拿大市值最高的企業，新冠肺炎疫情期間，Shopify成為消費者加速轉向網購的受益者，今年迄今股價已翻升逾一倍。由於新商家成長強勁，商品總價值加速增長，Shopify付費平台獲得更快速採用，推升Shopify股價上揚，分析師也仍看好其後市。
而宏達電持有Shopify為長期投資，依7月9日宏達電的公告，宏達電持有Shopify共83,496股，持股比率0.07%，每股成本約27美元，7月7日到7月9日處分1.2萬股，平均價格1,009美元，處分利益3.5億元。7月9日到30日，再處分1.7萬股，平均每股1,071美元，處分利益5.19億元。今天公告的是7月31日到8月1日的交易，再交易1.6萬股，平均價格1,065美元。總計三次處分利益達13.58億元，其處分收益將轉入保留盈餘。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言