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市調：華碩筆電在東歐、中東及非洲市場表現亮眼

經濟日報 / 記者何佩儒／即時報導

華碩（2357）今（3）日表示，深耕東歐、中東及非洲（EEMEA）市場有成，旗下電競及消費性筆電於該區多國榮登銷售龍頭。根據市調機構統計，華碩不僅居2020上半年全球搭載NVIDIA® GeForce RTX™ / GTX16 Ti系列顯示卡的電競筆電領導品牌，在東歐高階電競筆電市場（搭載NVIDIA® GeForce RTX™系列顯示卡機種），更以40%的市占，躍居銷售排行榜之首。

華碩指出，不只電競筆電，華碩旗下消費性筆電上半年在俄羅斯、波蘭兩國，分別以27%、23%市占率居冠，年成長率分別為50%及10%；東歐整體方面，則是以22.7%的市占寫下新高紀錄。

華碩系統業務群東歐暨中東非洲業務總部總經理葉如安表示，受新冠肺炎疫情影響，今年對企業而言無疑是充滿挑戰的一年，但這卻也提供業者能夠重新檢視遠距型態工作效率、業務困境瓶頸，以及學習如何善用團結、整合力量突破和成長的嶄新契機。

葉如安指出，過去幾個月，筆記型電腦需求隨著宅經濟發酵、明顯升溫，並成為全球潮流趨勢，在東歐、中東、東非等區域也是如此，華碩旗下筆電能締造多項佳績和紀錄，尤其是EEMEA最大市場波蘭、俄羅斯，雙雙於消費性筆電銷售市佔拔得頭籌，正是每個國家或地區工作團隊所共同努力的成果。

電競筆電 華碩

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