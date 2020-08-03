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搶兆元商機 工研院攜產官學研醫組智慧長照大聯盟

經濟日報 / 記者李珣瑛 / 新竹即時報導
工研院攜手國內共20家業者成立「智慧長照大聯盟」，打造國內首條智慧長照產業鏈。記者李珣瑛／攝影
工研院攜手國內共20家業者成立「智慧長照大聯盟」，打造國內首條智慧長照產業鏈。記者李珣瑛／攝影

工研院超前部署，攜手包括特力集團（2908）、錸德集團旗下的錸工場、佳醫集團、研華科技、友達光電、銀好宜崌等共20家長照相關業者成立「智慧長照大聯盟」，整合不同領域實際可應用在長照場域的技術，提供「系統整合」、「場域應用」、「跨業投入」、「指導諮詢」等全方位解決方案，打造國內首條智慧長照產業鏈，未來將以創新的商業服務模式整體輸出國內外，讓台灣從製造大國轉型成為服務大國，滿足高齡社會的需求，搶攻國際橘世代樂齡「心」商機。

根據國發會統計，2030年台灣老年人口將增至559萬，15歲至64歲的青壯年人口卻降至1,515萬人，在高齡化、少子化雙重衝擊下，「老了誰來顧？」相信是許多人說不出的隱憂。

工研院副院長彭裕民表示，台灣將在2026年邁入「超高齡社會」，超過65歲以上的老年人占比將逾20%，未來台灣照護人力將無法支應龐大的需求，長照成為刻不容緩的挑戰。面對越來越多老化問題、失智者退化與照護者的痛點，彭裕民指出，過去台灣在長照相關領域已建立合作的共識；政府已在2017年實施長照2.0政策，除了社會福利外，若能再透過跨領域整合將長照打造為一個產業，運用科技將傳統照護轉型為更有品質及效率的智慧照護，降低患病率與延緩疾病發生，才能讓被照護者獲得更良好的照護品質，並減低醫療人員的照護負擔，真正解決長照痛點。

彭裕民指出，工研院號召包括民間長照安養機構、醫療資源、科技產業、家具零售業、運動健身業者、建設公司、保全業與學術機構等跨領域業者，串聯起特力集團、錸德集團旗下的錸工場、中華電信、佳醫集團、研華科技、友達光電、榕懋實業、銀好宜崌等上中下游20家業者，成立國內首個「智慧長照大聯盟」，透過整合AI人工智慧、半導體晶片與通訊技術、資安技術，打造長照驗證體系的服務新模式，讓全台照護技術及產品可在這個銀髮聚寶盆的智慧長照試驗場域中進行驗證、測試及整合，提供總體服務解決方案。

他舉例，特力集團、錸德集團旗下的錸工場瞄準銀髮商機，已積極建置全樂齡居建築與社會住宅、社區日照中心，並與國內各大醫院合作，從長照延伸至預防醫學整合平台。不僅如此，工研院更已在新竹榮民之家導入「全身型步態分析系統」，透過銀髮族的步態分析了解長者衰退程度；也將銀髮聚寶盆相關生理監控技術導入台南榮家並測試效能，透過科技即時量測生理資訊並上傳至護理站，減少對長者的干擾，也減少照護者的人力負擔。

衛福部長照司司長祝健芳指出，行政院於2017年開始實施長照2.0政策，由於長照場域横跨居家、社區及住宿式機構，若能整合跨領域產業，將有助於提供長照總體服務解決方案。台灣在ICT產業與醫療服務全球聞名，工研院利用科專研發成果建置「智慧長照場域」，並成立「智慧長照大聯盟」此一開放式創新整合平台，讓全台業者的照護技術產品可在平台上進行驗證、測試及整合，打破過去計畫研發到量產、商業化的斷層，希望提供從支持家庭、居家、社區到住宿式照顧之多元連續服務，在綿密的智慧長照網絡下，實現在地老化的目標。

經濟部技術處簡任技正林浩鉅表示，銀髮產業是21世紀最具潛力的產業之一，面對嶄新的市場，需要集體的智慧，共同激盪創新的商業服務模式，一起開拓橘色新商機。這場活動有兩層很重大的意義，第一個意義是掌握時勢，工研院提早看到高齡趨勢，以科技專案超前部署，展開研發，把台灣最厲害的資通訊產業，跟具有國際水準的醫療照護體系，結合在一起，開發許多智慧長照科技應用，讓產業可以跟進全球潮流，進入橘色商機市場。第二個意義是串連研發跟市場的last mile，讓終端民眾受惠，全民安心變老。新的服務模式需要驗證可行性，所以產業可以在這個場域，以研發創新結合服務，驗證智慧長照的新商業模式，並鏈結硬體、軟體、系統業者、醫療業、服務產業等，建構長照產業的上中下游生態系，讓智慧長照快速產業化，翻轉未來照護的新樣貌。期許未來集結各界的智慧整合創新，使台灣搶先找到智慧長照的total solution，達到在地老化，健康慢老的目標，同時也能以服務輸出全球，讓智慧長照的服務從內銷市場拓展至國際，成為智慧長照服務解決方案的主要供應者。

工研院打造智慧照護驗證試驗場域，將長者從可以自由走動到臥床需要照護的需求分成三階段：分別為「賦能檢測」、「非接觸失能監測」及「失智整合解決方案」，運用智慧科技進行協助及照護。當長者還能健康行走時，可透過「Mirror Fit 樂齡智慧肌能鏡」，針對銀髮族進行身體功能性檢測，提供長輩個人化的運動處方箋。當長者為半臥床或臥床的情形，透過「醫疾幫生理監測平台」，長者只需配戴輕薄量測器，就能紀錄體溫、呼吸、心跳、血氧濃度等四項關鍵生理數據，輔助醫護人員更精確判讀。一旦長者出現失智情形，「失智整合解決方案」中的「PECOLA樂齡陪伴機器人」能協助子女陪伴獨居長者，並彙集資訊給子女，讓遠方子女不再擔心家中長輩安危。

工研院研發的「全身型步態分析系統」與「體適能量測系統」，可以追蹤長者走路的步態及身體姿勢變化，並經由「體適能量測系統」檢測如肌力、肌耐力、柔軟度與平衡感，提出矯正並由教練給予運動建議處方箋增加肌耐力。圖／工研院提供
工研院研發的「全身型步態分析系統」與「體適能量測系統」，可以追蹤長者走路的步態及身體姿勢變化，並經由「體適能量測系統」檢測如肌力、肌耐力、柔軟度與平衡感，提出矯正並由教練給予運動建議處方箋增加肌耐力。圖／工研院提供
工研院研發的，「Mirror Fit樂齡智慧肌能鏡」，以AI人工智慧視覺辨識技術，無須穿戴配件便能進行辨識與數據分析，並提供個人化運動處方箋。圖／工研院提供
工研院研發的，「Mirror Fit樂齡智慧肌能鏡」，以AI人工智慧視覺辨識技術，無須穿戴配件便能進行辨識與數據分析，並提供個人化運動處方箋。圖／工研院提供

長照 工研院

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