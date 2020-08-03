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佳世達搶防疫商機 推連鎖門店AI應用服務提升解決方案

經濟日報 / 記者何佩儒／即時報導

佳世達（2352）今（3）日公布，佳世達攜手明基逐鹿打造連鎖門店AI應用服務提升解決方案，將多項功能整合成「智能互聯監控平台」，協助管理階層再疫情期間，仍能針對人流變化、對各分店營運做出即時反應，已獲知名連鎖集團採用導入。

佳世達表示，智能互聯監控平台可從店外人流、來店顧客資訊、店內環境監控等，所有資訊透過一個決策儀表板（dashboard）清楚呈現。另外具有線上輿情和顧客數位足跡等分析，讓企業決策從平面的報表，進階為360度全景監測，透過數據掃描與分析，找到精準行銷、降低成本、提升收益的可能。

佳世達智能方案事業群總經理李昌鴻指出，佳世達為企業提供全方位的AIoT（人工智慧物聯網）解決方案。推出可信賴的平台、具備軟體加值的能力，也整合有經驗的施工團隊和專業的維運服務網絡，期為客戶節省成本，創造成長價值。

在此整合的大平台上，具有「AI數據分析引擎」、「營運績效智能分析」﹑「人力資源配置活化」、「自助服務看板優化」、「智能視覺影像分析」、「環境品質互連監控」六大特色，協助連鎖門店總部可透過整合的大平台，提升決策效能。

如AI影像識別技術，能精準計算出店外人流與入店人次；消費者入店後，再結合POS機內的數據，讓門店與企業總部直接掌握銷售狀況。藉由店內的環境與能源監控功能，當用餐環境出現油煙異味或不舒適的狀況，便會立即通報現場人員處理；透過智慧電表連結電煎檯與製冰機等大型耗電設備，讓門店與企業總部，清楚掌握門店能源耗損狀況，異常時段的異常用量也會預警告示、通知處理，為企業把關最大宗的電費支出。

連鎖門店AI應用服務提升解決方案除了整合大數據提升服務品質，還與新創公司睿捷大數據合作，導入「線上輿情監測」與「數位足跡」。AI智能化的線上輿情監測，鎖定各大社群網站，及時比較輿論分數走勢、近期重要關鍵字句，提供正負評走勢圖與關鍵字文字雲，不僅可強化精準行銷的判斷依據，並依需求設置系統警戒通知。

數位足跡則以數據視覺化方式提供門店每週人潮差異、停留時間分佈、方圓三公里內人流以及競爭對手人流之差別，讓門店能針對不同時段，彈性因應。所有數據都會呈現在「智能互聯監控平台」，成為管理者最可靠的門市管家。

佳世達

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