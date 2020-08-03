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NAND Flash本季跌價壓力增 模組廠第3季營運承壓

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導

根據TrendForce旗下半導體研究處調查表示，NAND Flash整體供需狀況，今年第3季供過於求比例為2.6%，NAND Flash的合約價格在現貨市場持續走弱後，正式於第3季初出現跌幅，在營運相關來看，包括群聯（8299）及威剛、創見、宇瞻、十銓、廣穎等記憶體模組廠，第3季營運都可能因NAND Flash下跌而承受壓力。

TrendForce表示，今年第3季供過於求比例為2.6%，加上先前受疫情影響所累積的庫存量遞延至今，造成價格開始走跌；展望第4季，供過於求比例將進一步擴大至7.8%，使得後續價格走勢更加嚴峻。

記憶體模組廠十銓表示，目前市況看來，下游僅有NB及PC相關的需求較好，在手機、伺服器二大區塊，市場需求並不強勁，再加上先前市場端仍有庫存在消化中，因此，目前市場感受到NAND Flash的價格走勢確實較弱。

記憶體業者表示，目前NAND Flash的價格漲跌，對台廠而言，受影響較明顯的廠商包括快閃記憶體控制晶片廠商群聯電子及多數記憶體模組廠，包括威剛、創見、十銓、宇瞻、廣穎及品安等，而目前看來，第3季NAND Flash價格出現下跌可能，對相關廠商第3季營運也將浮現壓力。

近幾月以來，考量毛利與SSD需求暢旺的情況，主要供應商已經調降對wafer市場的供貨；加上疫情衝擊導致模組廠無法有效去化庫存，進而使4至6月wafer合約價大致維持在平盤至小跌的態勢。

雖然零售端需求在6、7月逐漸回溫，但個人電腦及伺服器端的SSD需求卻因雲端、遠距服務等需求趨緩而轉弱。為了避免庫存驟升，預期將帶動主要供應商恢復對wafer市場的供貨壓力，並使合約價在未來數月內接近現貨水準。

TrendForce認為，即便第3季有傳統銷售旺季與蘋果新機備貨加持，但受到上半年疫情衝擊使終端銷售庫存堆積，NAND Flash價格平均跌幅高達10%，第4季供過於求市況態勢將會加劇。

記憶體模組 NAND Flash Flash

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