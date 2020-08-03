光電協進會：AR/VR市場水漲船高

疫情未見停歇重創許多產業，不過由於遠距工作、非接觸式業務、會議輔助，以及虛擬的社交活動等需求成長，刺激增強實境(AR)與虛擬實境(VR)市場有增無減。根據Technavio 的統計，2020-2024 年期間增強實境(AR)與虛擬實境(VR)市場預計成長至1251.9億美元，同時該公司也樂觀地預測，疫情所帶來的影響應該會逐漸減小，而對全年經濟成長的影響有限。

光電協進會表示，由於越來越多人將AR/VR技術用於專業或私人用途。在過去十年中，AR/VR普及率已經大大提高，加上技術的創新，進一步推動對AR和VR 應用的需求，使用者感受到的是AR/VR更加親民， 可穿戴技術平台可能會進一步增強AR在日常生活中的功能。

此外，AR在手機上的應用使得業者能夠為客戶提供新的體驗。虛擬試衣間可幫助買家選擇合適的尺寸並降低購買成本。為新車或家具選擇顏色時，也會產生類似的好處。因此，AR/VR技術在教育、醫療、零售， 以及培訓等不同領域不斷成長， 將推動全球AR/VR市場的成長。

另一方面， 根據IDC 表示， 冠狀病毒(Covid-19)大流行抑制了AR/VR 的支出， 與Covid-19 之前的預測相比， 2020年全球和歐洲的AR/VR 支出將下降。IT支出的顯著減少和冠狀病毒導致的經濟衰退將使全球AR/VR支出減緩至107億美元， 較2019年的79億美元成長35.3％ 。但長期前景仍然非常樂觀， 到2024 年將達到1251.9 億美元。

歐洲約佔全球AR/VR 支出的15％ ， 預計到2020 年， 歐洲的支出將達到16 億美元。歐洲是受到冠狀病毒影響最嚴重的地區之一，2020年歐洲AR/VR 比在Covid-19 之前支出減少了58％，而全球平均下降幅度為43 個百分點。冠狀病毒與相關支出減少的影響因領域別而異。以2020 年為例，商用將佔全部AR/VR 支出的近一半， 其中以VR 培訓（ 13 億美元）和AR 工業維護（ 3.757 億美元） 為首。在消費者方面， 支出將由兩個主要部分主導：VR 遊戲（ 30 億美元） 以及VR 功能觀看（ 12 億美元）。

光電協進會認為， Covid-19 大流行已經改變了人們的觀念。由於有很多員工在遠端工作， 因此AR/VR 被視為與消費者互動並推動組織的業務流程的必要工具。在疫情期間， 毫無疑問地， 零售業等面對面的行業受到Covid-19 的最大負面影響，以及教育、製造業等也受波及。

因此零售商將注意力從銷售產品轉移到創造個性化的、身臨其境的客戶體驗方面的創新技術； 在其他行業中， 企業則是利用AR/VR提高知識的獲取和轉移，使得工作人員在保持安全意識的同時提高效率和協作能力。

儘管預計明年在歐洲商用AR/VR 支出將超過消費者支出，但後者在2020 年仍將引領市場。虛擬現實遊戲與視訊／ 功能觀看等將占所有AR/VR 營收的一半以上。在AR方面，預計醫療保健與政府單位應用上將在2020 年最具抗跌性， 在監測、臨床診斷與緊急回應等領域仍有成長。由於預計工業AR/VR 解決方案的需求量很高，以2019-2024這段時間來看， 工業維護將是成長最快的領域。在VR方面， 受家庭娛樂需求的驅動， 消費者支出將在2020 年占顯著比重。培訓與工業維護將成為歐洲主要的AR/VR 商業應用， 並將共同獲得約46.3％ 的市場占有率。