華碩電競及消費性筆電 奪EEMEA上半年多國市佔第一

PC品牌廠華碩（2357）深耕東歐、中東及非洲（EEMEA）市場有成，旗下電競及消費性筆電於該區多國榮登銷售龍頭，根據知名市調公司最新統計資料顯示，華碩不僅為2020上半年全球搭載NVIDIA GeForce RTX/ GTX16 Ti系列顯示卡之電競筆電領導品牌，在東歐高階電競筆電市場（搭載NVIDIA GeForce RTX 系列顯示卡機種），更以40%的超高市佔，躍居銷售排行榜之首。

同時俄羅斯於今年1~4月除了蟬聯電競筆電市佔第一；此外，今年5月華碩電競筆電於匈牙利、阿拉伯聯合大公國及歐洲整體電競市場表現同樣亮眼，一舉稱霸各競爭對手。

不只電競筆電，華碩旗下消費性筆電也不遑多讓，2020年上半年在俄羅斯、波蘭兩國，分別以27%、23%市佔率摘下桂冠，年增率分別達50%及10%；東歐整體方面，則是以22.7%的市佔寫下新高紀錄，總體出貨更相較去年同期大幅跳增超過兩倍，並在ASUS ZenBook Pro Duo、ASUS ZenBook Duo等系列新品助攻下，維持穩健動能。

華碩系統業務群東歐暨中東非洲業務總部總經理葉如安表示，過去幾個月，筆記型電腦需求隨著宅經濟發酵、明顯升溫，並成為全球潮流趨勢，在東歐、中東、東非等區域亦是如此，華碩旗下筆電能締造多項佳績和紀錄，尤其是EEMEA最大市場—波蘭、俄羅斯，雙雙於消費性筆電銷售市佔拔得頭籌。