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柯P嗆聲員工餐廳違建 和碩：期望市府給足夠時間改善

經濟日報 / 記者吳凱中／即時報導
和碩因將建築物附設停車空間作為員工餐廳，惹得台北市長柯文哲（中）大怒，怒嗆「我帶隊去拆」。 記者趙宥寧／攝影
和碩因將建築物附設停車空間作為員工餐廳，惹得台北市長柯文哲（中）大怒，怒嗆「我帶隊去拆」。 記者趙宥寧／攝影

和碩（4938）因將建築物附設停車空間作為員工餐廳，惹得台北市長柯文哲大怒，怒嗆「我帶隊去拆」，對此，和碩回應，公司已積極進行改善措施，期望市政府可以給予足夠的時間，協助完成相關法規遵循。

和碩先前因將築物附設停車空間作為員工餐廳，台北市建管處從108年限令改善卻持續違規，已連續遭罰126萬，即將斷水斷電。柯文哲因此事大怒，直指和碩是國際大廠，怎麼幹這種，一開始打算就要犯法，要求建管處排時間，「我帶隊去拆」。

對此，和碩表示，針對本公司立德路大樓B1樓層作為員工餐廳一事，本公司已積極進行改善措施，除以書面正式行文向台北市政府相關單位報告改善計劃外，也持續與市政府相關單位保持溝通，說明公司改善進度。本公司期望市政府可以給予足夠的時間，協助完成相關法規遵循。

和碩 柯文哲

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