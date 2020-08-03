群創推友善生育、共同育兒系列福祉 鼓勵生育留人才

台灣性別平等程度居亞洲之冠，以男性員工為多數的科技產業中，群創（3481）2019及今年連續兩年女性職等晉升比例高於男性，展現群創視員工為最重要資產，並肯定女性同仁的工作能力與對公司的貢獻。

群創人力資源總處長暨永續長彭峻豪表示：「群創光電兼顧員工多元發展與機會平等，在聘用及晉升上本於公平對待，尊重個別差異為基本原則。2019、2020連續兩年女性職等晉升比例高於男性，今年女性晉升比例較男性高17%，顯示即使在科技產業男性占多數的特性下，群創的女性員工並未因性別而發展受限，同仁皆擁有公平的晉升空間。

另一方面，群創鼓勵工作與家庭生活平衡，對於員工結婚、生子給予正向鼓勵與支持，2019年群創員工1,197位新生兒佔竹南與台南新生兒總數8%，員工育嬰留停後復職留任率高將近九成，顯示群創友善職場環境使員工有高度回任的意願。

近年來國人生育率逐年降低，群創有鑑於台灣低出生率問題，為鼓勵員工生育，從女性懷孕、育兒提供完整系統性的友善服務，為確保所有女性員工的福祉及保護健康，考量性別差異及妊娠對健康風險的影響，實施完整的母性健康保護活動及管理，以及線上服務平台，提供許多最新的健康保護資訊。在育兒方面提供員工子女托育照顧體系「活水幼兒園」，為解決員工上下班接送小孩的問題，更於公司內設立「小小群創成長室」，請園方提供入廠接送服務，提供員工子女安心課後等待環境，讓同仁安心工作無後顧之憂。

因應8K+5G+AI發展引領全球趨勢，串連智能生活、數位娛樂、健康管理等趨勢浪潮，面板多元應用深入未來生活，群創以「轉型再造‧價值躍進」為軸心，固守企業本質並致力提升轉型，積極深耕面板產品的附加價值與技術的升級。

群創以「成長與共‧衷心回饋」為理念積極培育在地人才，歡迎具備製造、研發、大數據、AI以及跨界、軟硬體等專業人才的投入實現自我，與群創成長發展，推升工業4.0翻轉製造業模式，朝向成為具有AI服務內涵的企業，攜手群創接軌國際舞台，展現世界格局。