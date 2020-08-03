三大記憶體廠Q2繳佳績 模組廠獲利可望優於預期

記憶體產業第2季及下半年市況一直讓市場覺得是霧裡看花，不過，近日隨著南亞科（2408）、旺宏（2337）及華邦電（2344）先後公布第2季財報之後，獲利表現均優於市場預期，同時，在記憶體價格上漲帶動下，單季毛利率也都有回升表現，產業分析師認為，以三大記憶體廠第2季率先公布的業績表現，多數記憶體及模組廠等，第2季業績表現多數將值得期待。

在第2季記憶體報價上漲的帶動下，南亞科及旺宏毛利率均有明顯提升，其中，旺宏第2季上升到毛利率35%，季增4個百分點，年增8個百分點，營益率15%，季增3個百分點，年增9個百分點，旺宏第2季毛利率攀升到近7季的新高。

南亞科第2季毛利率30.6%，季增6.8 個百分點，年減4.3個百分點，營益率19.6%，季增6.9個百分點，年減2.9個百分點；稅後純益32.11億元，季增 66.5%，年增 16.9%，每股稅後純益 1.05 元

華邦電第2季單季毛利率提升至29%，較第1季增加逾4個百分點，單季毛利率是近5季最高，因此，也順利帶動第2季業績轉虧為盈。

產業分析師表示，第2季記憶體報價上漲，帶動南亞科、旺宏及華邦電單季毛利率均較上季有明顯的提升，除了三大記憶體股之外，第2季的毛利率優於上季、第2季單季獲利呈現優於上季及去年同期的雙成長表現，以第2季的產業趨勢，加上記憶體大廠率先公布第2季業績表現，預料產業上升趨勢有機會也延伸到記憶體模組廠，後市包括威剛、宜特、十銓、廣穎及宇瞻等模組廠獲利將吸引市場關注。

十銓科技第2季營收創近3年新高，該公司表示，第2季市場需求確實仍不錯，且價格方面也有上漲，再加上公司策略性調整線線上銷售，及系統整合商訂單挹注，因此迎來強勁成長動能，雖然尚未公布第2季獲利，不過，該公司表示，以第2季的營收表現，及產品單季報價處於上漲，預期第2季獲利應該會有還不錯的表現。