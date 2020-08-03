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全球5G技術發展啟動 行動通訊基地台市場競爭白熱化

經濟日報 / 記者劉芳妙／即時報導

根據TrendForce旗下拓墣產業研究院表示，今年疫情爆發期間5G技術在遠端醫療、工業互聯網得以實現；應用端以非接觸式滅菌機器人、遠距工作與教學為主。目前全球以中國投入5G領域最為積極，2020上半年中國已有超過400個5G創新應用，涵蓋運輸、工業和醫療等範疇，而5G服務的出現也使基地台建置需求量上升。

拓墣產業研究院研究總監謝雨珊同步指出，以技術端來看則是因應行動數據流量成長、低延遲應用(如自駕車、遠距手術、智慧工廠)、大規模機器連網(如智慧城市)的增加，使5G基地台需求量同步上升，而基地台建置可穩定投資，促進價值鏈發展及發揮電信業與其他產業之間的綜效。

2019年中國和歐洲設備商佔據全球5G基地台85%的市占，瑞典愛立信(Ericsson)、中國華為(Huawei)、芬蘭諾基亞(Nokia)為三大供應商。然而，華為受到中美貿易戰與美方祭出的華為禁令影響，迫使其無法取得美國射頻前端元件大廠供應的關鍵零組件，進而影響其基地台外銷受限，推估今年華為基地台設備布建將以中國市場為主。

截至2020上半年，中國三大運營商中國移動、中國聯通和中國電信已在中國建立超過25萬個5G基地台；至2020年底將部署60萬個，預計覆蓋中國第二級行政區以上城市。另外，中國新型基礎建設如5G網路、全光網路等建置也將為華為注入商機，全球移動通信協會(GSMA)預估，至2025年中國將有超過1/4的行動裝置在5G網路上運行，佔全球5G網路連接的1/3。

另外，三星(Samsung)基地台設備也正在崛起，主要歸功於韓國5G商轉有成，三星已向韓國三大運營商SKT、KT、LG Uplus提供基地台建置；也另與美國運營商AT&T、Sprint、Verizon合作。隨著英國政府以日本NEC和富士通作為潛在5G設備替代供應商，加上歐美政府禁用華為政策，日系設備商將有機會提升在歐美地區的市占率。

5G 華為 韓國

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