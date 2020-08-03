億光不可見光訂單滿載 未來可望擴充產能

台灣LED封裝廠龍頭億光（2393）近年來積極調整產品比重，今年不可見光訂單需求持續滿載，將進一步擴充產能，未來可望有利提升毛利率及整體營運表現。

近年來，由於大陸政府大力扶持晶片及 LED 相關產業導致市場供需失衡，並使得低進入門檻的應用，如傳統通用照明等應用，開始出現愈發明顯的價格競爭。為因應市場變化，億光積極調整產品組合，億光未來佈局會以進入門檻與毛利相對較高的不可見光產品和車用產品為主，而市場關注的 Mini LED 產品也已陸續出貨。

億光今年上半年擴產總計180KK顆產品/月，今年上半年總體產能為月產6,880KK 顆產品，而擴產以不可見光和車用產品為主，億光自今年第2季以後在不可見光產品部分的訂單需求持續強勁，公司預計將進一步擴充產能，今年整體不可見光產能合計為擴充 200KK顆產品/月，今年資本支出也將上調至10到12億元之間，公司產能利用率自今年第2季之後維持高檔，再加上產品組合整體營收規模和毛利率的提升，將有利於今年整體營運表現的復甦。

億光今年第2季的營收表現，因不可見光訂單需求良好，以及部分今年第1季的遞延出貨，再加上受惠疫情帶動的NB及顯示器的相關產品的拉貨需求，使得該公司第2季在整體背光產品的營收比重上再度成長約一成的營收，市場看好該公司第3季的營運表現。