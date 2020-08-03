宏觀本季營運估計提升 推新品挹注業績

射頻IC廠宏觀微電子（6568）走過第2季谷底之後，法人預期，該公司本季營運可望回升。宏觀3日宣布推出針對高速光通信市場推出10G 轉阻式放大器(TIA)晶片，預期後續在約9至12個月後將可開始挹注業績。

宏觀4、5月業績處於低點，但6月業績已明顯回溫，單月合併營收為7,325.2萬元，月增幅度達53.1％。第2季合併營收為1.64億元，季減28.5％，累計上半年合併營收3.95億元，年減30.3％。

宏觀於3日宣布推出針對高速光通信市場的10G 轉阻式放大器(TIA)晶片。該公司認為，隨著5G、資料中心與居家辦公趨勢，帶動龐大的網路頻寬需求，各國政府、電信商和資料中心也加緊推動更大頻寬的光通信網路。而光纖模組是實現光通信系統中光信號和電信號轉換的重要器件，生產過程將光晶片和其他組件先製成光器件，再將光器件封裝為光模塊。光模塊主要包括發射和接收兩部分，其中接收訊號則由具有轉阻放大器的光接收器與檢光器、限幅放大器等組成。具有轉阻式放大器的光接收器將所接收到的光訊號，轉成電壓訊號提供給限幅放大器，再經限幅放大器放大後輸出資料。

宏觀執行長孫德風表示，邁入5G時代，消費者將能體驗高速且巨量的互聯網服務，包括遠距辦公、遠距醫療、4K/8K 影片、虛擬實境 (VR)和自動駕駛等應用。PON已成為光纖到戶電信網路主要技術，EPON及GPON普遍為全球各電信營運商採用，10G PON技術已成為國際電信聯盟電信標準化部門推動的PON標準，隨著PON規格完善及設備漸趨成熟，全球電信營運商紛紛升級採用10 GPON技術，因應新服務及頻寬需求增加。

宏觀的寬頻相關業務包括電視射頻調諧器、機上盒晶片與衛星通訊晶片，上半年都受到疫情衝擊。物聯網業務方面，宏觀提供單晶片方案，也切入特殊應用IC（ASIC）設計服務，估計今年物聯網相關業績比重可能達一成。另外，宏觀在光纖相關業務布局寬廣，HDMI相關產品開始小量出貨，今年光電轉換晶片的出貨量將是去年兩倍，全年光纖相關業績比重估計將從去年的2％，增至5％。