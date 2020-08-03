市場熱議 英特爾賣廠給台積電？

英特爾7月法說會除了確認擴大委外代工的策略外，會後各界則持續討論，英特爾是否會出售晶圓廠予台積電；市場一方認為，英特爾仍會將部分7奈米產品釋出代工，同時繼續推進7奈米製程，並維持10奈米以上產品自行生產，因此賣廠機會不大。

台新投顧研究部門主管張益堅認為，英特爾的7奈米製程的研發進度，可視為是否賣廠的觀察重點，而如果時程持續不如預期，則出售晶圓廠予台積電的機會將大幅提高。

張益堅表示，英特爾不會立即放棄先進製程的投資及研發，然而，若英特爾的7奈米製程研發進度持續不如預期，則出售其先進製程廠房及設備予台積電，同時將CPU等主流產品大量外包給台積電，至少對英特爾有好處。

首先，取得全球最先進的製程。先進製程為高階晶片競爭的基礎，宿敵AMD採用台積電先進製程後，市占率節節進逼英特爾，因此，英特爾的製程技術若無法趕上台積電，擴大外包將是必然的趨勢。

其次，取得台積電對其產能的支援。目前台積電的先進製程供不應求，既有大客戶蘋果、AMD、高通、聯發科均持續追單，以英特爾的規模，若不售廠予台積電，恐怕無法在CPU等主流產品即時取得足量的產能，以維持其市占率。

最後，英特爾售廠可回收其資本支出。由於英特爾目前仍計劃繼續研發先進製程，而相關產能投資甚大（2020年英特爾預計資本支出150億美元，台積電則為160~170億美元），若英特爾大量外包，卻不出售其晶圓廠，將導致產能投資閒置，近年鉅額投資恐難以回收。

比較兩家公司2019年的財務數字，英特爾的營收（換算新台幣約2.16兆元）約是台積電（新台幣1.06兆元）的2倍，英特爾的銷貨成本（換算新台幣約0.89兆元）也高達台積電營收的84%，因此若英特爾大量外包給台積電，將會對台積電營收有顯著的貢獻。

張益堅指出，每家企業若專注在其比較優勢，而非墨守成規，往往有機會再創新局。英特爾原來是記憶體廠商，1980年代受到日本記憶體廠商擠壓，只好專注於CPU業務，反而開創了它的黃金年代；AMD將晶片設計及製造分家之後浴火重生，英特爾更比任何人都清楚。英特爾執行長Bob Swan原來是財務長，相信不只能分析各種決策的財務報酬，更能帶領美國與台灣半導體產業共創雙贏。