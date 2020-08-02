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超微市占坐二成望三成 台廠供應鏈吃大補丸

經濟日報 / 記者張家瑋／台北即時報導

處理器大廠超微新品精銳盡出、火力全開，第三季展望優於市場預期，分析師預期英特爾因7奈米製程產品的上市時間遞延6個月，超微市占率突破二成朝三邁進，侵蝕英特爾份額，台廠超微供應鏈下半年營運吃大補丸。

從上游半導體的台積電、日月光投控（3711）、祥碩（5269）、茂達（6138），到下游零組件的散熱片健策（3653）、連接器嘉澤（3533）、PCB廠欣興（3037）及南電（8046）、顯示卡華擎（3515）、通路代理威健（3033）等，隨超微業績走高、市占率攀升，下半年營運雨露均霑，法人預期祥碩、嘉澤、健策、欣興、南電單季營收可望創高。

祥碩下半年B550、A520晶片組出貨暢旺，單季營收可望再創新高，法人預估全年晶片組出貨量達1900萬顆，2021年更進一步至2200萬顆水準，持續受惠於超微市占率擴大。

嘉澤為超微及英特爾兩大處理器Socket主要供應商，下半年受惠處理器新平台推出，尤其超微新品放量出貨，對下半年將有明顯貢獻，去年相對基期較低，兩大處理器客戶伺服器應用成為下半年主要營收成長動能。

超微第三季營運展望優於市場預期，超微預估營收中位數25.5 億美元，上下各1億美元，優於市場預估23.2 億美元，毛利率約44%，RDNA 2架構Radeon 6000系列繪圖晶片、Ryzen 4000系列處理器、第三代EPYC伺服器處理器、PS5與Xbox客製化處理器、繪圖晶片等銷售帶動下半年營運持續成長。

法人指出，英特爾7奈米良率卡關，遞延到2022年量產或2023年初推出，使 超微有更多機會在伺服器事業上攻佔市場，特別是將在第三季推出以7奈米加強版製造的Zen 3架構Milan，預期後續幾季超微在伺服器和PC領域均能搶下更高的市佔。

預料Ryzen與EPYC處理器銷售成長帶動下，超微毛利率將比去年同期好，由於在效能、效率和架構彈性方面具有優勢，在PC、電競和資料中心產品的優勢帶動下，超微預估2020年營收將成長32%，優於先前釋出的25%財測數字，毛利率預期在45%左右。

超微 營收

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