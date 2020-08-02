西勝7月營收2.11億元 月成長25.6%、年減18.2%

西勝（3625）公布7月營收約2.11億元，攀上近七個月高點，月成長25.6%，但仍較去年同期減少18.2%，連續三個月不如去年同期。

西勝累計前七月營收12.09億元，年減11.3%。西勝主要營業項目為筆電（NB）電池模組與、鋰電池模組，工廠位於中國大陸重慶永川區。

根據西勝最近一次法說會的營運報告顯示，集團在新事業發展瞄準的項目包含NB鋰電池模組OEM的CosMX項目，同時開始布局OLED車燈與照明模組等應用。

西勝規畫，今年持續增加電池產線自動化，降低人力成本，同時提高SMD自製比率，預計今年目標達成NB電池組出貨1,800萬組，關鍵零組件電源保護板SMD自製比率六成以上，ODM方面營收占比一成以上。