快訊

太流前董座李恆隆辯2.5小時 法官：候審室再睡一晚

西門町獅子林大樓 維修工在電梯井疑遭電梯壓死

西勝7月營收2.11億元 月成長25.6%、年減18.2%

經濟日報 / 記者尹慧中／台北即時報導

西勝（3625）公布7月營收約2.11億元，攀上近七個月高點，月成長25.6%，但仍較去年同期減少18.2%，連續三個月不如去年同期。

西勝累計前七月營收12.09億元，年減11.3%。西勝主要營業項目為筆電（NB）電池模組與、鋰電池模組，工廠位於中國大陸重慶永川區。

根據西勝最近一次法說會的營運報告顯示，集團在新事業發展瞄準的項目包含NB鋰電池模組OEM的CosMX項目，同時開始布局OLED車燈與照明模組等應用。

西勝規畫，今年持續增加電池產線自動化，降低人力成本，同時提高SMD自製比率，預計今年目標達成NB電池組出貨1,800萬組，關鍵零組件電源保護板SMD自製比率六成以上，ODM方面營收占比一成以上。

營收

延伸閱讀

藍委批三倍券成本高 政院：印刷原物料、人力成本上漲

世界級車燈大廠加碼逾21億元 帝寶擴大在台產線

台股基金定期定額 火熱

業績持續發光 網家、友銓帶量揚

相關新聞

5G新機潮引爆 台系鏈進補

5G智慧手機下半年將百花齊放，蘋果5G版本iPhone雖將延後上市，仍是搶攻中高階市場的旗艦機，電信業者更期待，萬元左右...

電信三雄 帶動300萬支5G手機換機需求

台灣5G正式開台，電信三雄各自喊出開台一年用戶數要衝100萬的目標，通路業者預估，要衝刺5G用戶數，除了網路建設，得靠5...

鴻海、緯創、和碩攻印度 已申請在地生產獎勵

印度科技部長普拉薩德（Ravi Shankar Prasad）1日表示，蘋果（Apple）的台灣代工業者鴻海、緯創、和碩...

創業之星／稜研科技兩創辦人 要打造偉大的公司

張書維跟林決仁是稜研科技創業團隊中的兩個靈魂人物，更是全球少有的毫米波研發人才，因為兩個人「不服輸」的反骨個性，從研發人...

創業之星／曾正忠：三面向 稜研獲選冠軍

稜研科技拿下本屆創業之星冠軍，評審委員召集人、台大創意創業中心執行長曾正忠指出，稜研拔得頭籌，主要是投入的5G市場商機龐...

創業之星／稜研 毫米波搶攻5G商機

稜研科技成立僅六年，從毫米波技術出發，切入5G技術，以毫米波開發套件BBOX，在國際市場中打出知名度，現在更將推出測試解...

股息最大咖 郭台銘進帳73億

上市櫃公司陸續發放發現金股利，其中，鴻海集團創辦人郭台銘以73億元蟬聯個人冠軍寶座，廣達董事長林百里、富邦金董事長蔡明興...

5G商機急攬才 職缺年翻5倍

電信三雄推出五Ｇ電信服務，台灣正式進入五Ｇ時代，除網路速度變快，具備「大頻寬、高速率、低延遲」三大特性的五Ｇ也同時帶動了...

換機潮來了…5G萬元機 年底可望問世

五Ｇ智慧手機下半年將百花齊放，HTC、華碩、三星及LG的五Ｇ新機都陸續上市開賣，Google也傳出即將推出五Ｇ新機，蘋果...

中科聯合徵才 1,300餘人投履歷媒合率近五成

為因應園區發展及廠商用人需求，科技部中科管理局與台中市就業服務處，今(1)日在中科管理局大樓共同舉辦「2020年中科園區...

路透：鴻海、緯創、和碩已向印度生產獎勵措施提出申請

路透報導，印度科技部長普拉薩德（Ravi Shankar Prasad）今（1）日表示，蘋果（Apple）的台灣代工業者...

日本雅虎聯姻LINE 過關

日本雅虎（Yahoo Japan）與LINE的聯姻，在台灣也得通過競爭審查這關，公平會於昨（29）日審議這起日韓二大外商...

熱門新聞

股息最大咖 郭台銘進帳73億

5G新機潮引爆 台系鏈進補

股息入帳 貢獻金控獲利

換機潮來了…5G萬元機 年底可望問世

大數字／石化業產值 連七季下滑

創業之星／稜研 毫米波搶攻5G商機

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。