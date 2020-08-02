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iPhone導入Type-C有影？原廠「編織」傳輸線引發聯想

經濟日報 / 記者張家瑋／台北即時報導

iPhone導入Type-C越來越有影？蘋果官網突如其來販售支援Thunderbolt 3 （USB-C）連接線，引發龐大果粉聯想，即將發表iPhone 12是否棄Lightning就Type-C。業界表示，不論蘋果家族這Lightning規格的最後山頭是否攻克，手機轉向TYPE-C陣營是時間早晚問題，台廠相關矽智財、控制晶片及PD晶片等將大啖TYPE-C商機。

蘋果近日官網開始販售2米長、支援Thunderbolt 3 （USB-C）連接線，由於蘋果日前才宣布iPhone 12新機將晚幾週發表，引發外界聯想iPhone 12新機是否全面導入Type-C規格？捨棄原本Lightning傳輸方式，以支援外傳推平價版5G機型高傳輸性能要求。

當蘋果Mac、iPad相繼投入TYPE-C陣營，最後一塊肥美的肉莫過於iPhone，iPhone年銷量約1.8至1.95億支，全球手機總年銷量約15.4至15.6億支，如此龐大市場，相當誘人，台廠晶片業者早已佈局許久，搶食TYPE-C商機，包括：矽智財的智原（3035）、創意（3443）；TYPE-C控制晶片的創惟（6104）、祥碩（5269）；USB-PD控制晶片的偉詮電（2436）、鈺創（5351）；及Type-C、DP轉換IC的譜瑞-KY（4966），早是鴨子划水，默默搶食TYPE-C大餅。

根據蘋果官網敘述，該連接線採用防纏繞的黑色編織設計，可支援 Thunderbolt 3 資料傳輸速度快達 40Gb/s、USB 3.1 Gen 2 資料傳輸速度快達 10Gb/s、DisplayPort 視訊輸出，以及高達100W的充電能力。可使用該連接線將具備 Thunderbolt 3的Mac連接至Thunderbolt 3裝置，如：Pro Display XDR、底座與硬碟。顯然不是針對果粉期待iPhone 12新機而來。

前些年蘋果發佈MacBook及iPad Pro開始支援TYPE-C規格，業界就注意到，蘋果過去堅持走自己路立場已鬆動。因為包括：英特爾、超微、谷歌、亞馬遜、索尼、三星、戴爾、惠普或陸系華為、聯想、OPPO、VIVO等都已宣布支援TYPE-C規格，而蘋果堅守立場、自成一格系統，顯得與其他國際品牌產品格格不入，且介面規格相容性也相當不便。

蘋果 iPhone

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