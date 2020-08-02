3800萬元標出住宅區 苗縣府看好台積電竹南設廠效應

苗栗縣政府標售「竹科竹南基地周邊地區特定區」區段徵收開發案13筆土地，第1次開標結果，3800萬元標出一筆270多坪住宅區，溢價比率1.69%，縣府地政處評估台灣積體電路製造股份有限公司設廠效應浮現，樂觀第2次今年9月24日開標，將吸引更多投標。

「竹科竹南基地周邊地區特定區」區段徵收開發案土地標售，共有13筆土地、約5440坪，包括2筆科技商務專用區、11筆住宅區土地，標售底價總額約10億元，備受地方注目，7月30日第1次開標，第8標的第1種住宅區土地有1家建設公司投標，面積915.07平方公尺，標售單價每坪13萬5000元，底價約3737萬元，決標3800萬元得標。

第1次開標，13標僅有1標1家投標，地政處樂觀，處長陳錦珠說，標售案6月23日才公告，台積電在竹科竹南基地周邊地區特定區興建先進封測廠，7月1日動工，開標前詢問度相當高，研判許多觀望企業或建商等，需要較長的時間準備，因此第1次開標，來不及進場投標。

決標的第8標是距離台積電先進封測廠最近的方正基地，投標建商已評估多時，地政處後續持續看好台積電設廠效應，第2次開標9月24日、第3次11月26日，2筆科技商務專用區，每筆面積各約616坪，每坪24萬5000元，建蔽率60%，容積率360%，另有10筆住宅區土地，建蔽率50%，容積率120%，最大一筆面積約1800坪，單價每坪20萬元。

陳錦珠認為第2次投標應該會更加踴躍，地政處至少半年後，才會評估調整標售底價，相關資訊可透過地政處網站查詢，或電洽037-559135。