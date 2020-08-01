中科聯合徵才 1,300餘人投履歷媒合率近五成

為因應園區發展及廠商用人需求，科技部中科管理局與台中市就業服務處，今(1)日在中科管理局大樓共同舉辦「2020年中科園區廠商聯合徵才」活動，總計有882名求職者参加媒合，參與現場面試830人，預約視訊面試52人，投遞履歷1,351人次，初步媒合率近五成。

中科管理局長許茂新表示，中科園區去年營業額達7,972.32億元，創歷史新高，今年營業額預估將達8,150億元目標。而今年6月底園區就業人數達5萬1,870人，同創歷史新高。

中科管理局為積極協助廠商尋覓人才，填補人力缺口， 今年上半年已陸續舉辦31場次單一廠商徵才活動。

此次聯合徵才活動共有友達光電、台積電、台灣美光、台灣精銳、永勝光學、先進光電、矽品精密、和大工業、橋椿金屬等20家園區廠商，釋出工程師、技術員、行政等逾700個職缺。活動期間各知名大廠徵才攤位前求職人潮絡繹不絕，希望能爭取到適合的工作。

為配合防疫措施，今天廠商徵才採取實體與視訊雙軌制，參加者須配合量體溫、戴口罩、酒精消毒及填寫健康聲明書。