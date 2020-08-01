陸5G占有率拚40% 全球衝20%

經濟日報 / 記者鐘惠玲／台北報導

聯發科積極攻占5G版圖，執行長蔡力行預期，今年在中國5G市場市占率有機會達四成，在全球5G市占率則將達20%。

蔡力行表示，對今年全球5G智慧手機市場的出貨量，維持預估1.7億至2億台、可能接近上緣，2021年則有機會成長一倍多。預期今年中國大陸5G手機市場出貨量約占總量1億至1.2億台。

聯發科有行動運算、成長型產品與智慧家庭等三大產品線。行動運算中，5G相關營收占上半年整體業績比重不到10%，下半年表現備受外界期待。蔡力行說，在全球5G市場中，聯發科僅三個季度就達成5G全產品線覆蓋，包括去年第4季發布的高階晶片天璣1000、今年第2季的中高階天璣800系列以及走大眾產品路線的天璣720產品。

蔡力行強調，中國大陸主要手機品牌都有採用聯發科5G系統單晶片的手機產品，還有多款預計下半年推出的手機採用產品。第3季起，搭載聯發科5G晶片的手機，也會出貨到中國以外市場。除了Sub-6GHz產品，毫米波產品開發進度也符合預期，預計年底完成開發，將於2021年送樣。

另外，聯發科5G數據晶片業務發展順利，第一個搭配英特爾平台的5G NB專案，將如期在2021年上半量產。

美中貿易戰中，聯發科被視為華為未來主要供應商，聯發科更聘請美國前政府官員威爾森擔任副總經理，以掌握「產業政策發展」。

5G 聯發科 智慧手機

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