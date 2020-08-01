策略考量 聯發科出清奕力股權

聯發科於昨（31）日公告，出售旗下奕力100%股權給私募基金東博資本，交易金額為1.38億美元（折合約新台幣40.7億元），獲利新台幣3,600萬元。

聯發科2015年8月以每股51元、總價36.6億元價格併購奕力，去年整併完畢，今年僅獲利3,600萬元就出場，獲利之低引發討論。聯發科強調，「不是錢的問題」，是基於整體策略考量，希望持續投資高階產品。

東博資本標榜專注於大中華地區成長型投資的私募基金，投資者包括國際型機構投資人、專業機構投資人。今年年初以新台幣129億元收購IC公司昂寶-KY。昂寶股東之一敦南出售股權時還表示「為了敦南的合併案在大陸加速審查」，讓東博資本背景頗受矚目。

業界昨天盛傳，東博資本收購後，新股東或經營團隊可能有在中國再上市的計畫。業界人士還表示，先前就傳聯發科要賣奕力、開價3億美元，比1.38億美元高出不少。聯發科回應「不知各種傳聞從何而來」，積極否認。