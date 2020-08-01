搶下新iPhone封測單 日月光利多

儘管根據高通財報透露，新款iPhone延遲上市機率高，但因為延遲時間僅幾周，法人仍看好新機挹注相關供應鏈的營運動能。據供應鏈透露，蘋果今年新機搭載的晶片，多由日月光取得封測訂單，包括AiP（整合天線封裝），也取得ToF、UWB（超寬頻雷達感測技術）及Wi-Fi 6等系統級封裝（SiP）模組訂單。

日月光投控積極搶食5G商機，日月光半導體深耕5G天線封裝技術，去年10月在高雄成立天線實驗室，預估支援毫米波頻譜、採用扇出型封裝製程的天線封裝（AiP）產品。從製程和客戶來看，日月光在整合天線封裝產品，大部分採用基板封裝製程，供應美系無線通訊晶片大廠，扇出型封裝製程，供應美系和中國大陸晶片廠商。

法人指出，5G應用加速基頻晶片、射頻元件和天線設計升級，對封裝測試的要求更高。從5G頻段來看，可分為sub-6GHz以及毫米波兩種，前者主要應用國家包括中國和歐洲等，後者以美國為主。不管是sub-6或是毫米波手機，日月光都可望是AiP、SiP模組的贏家。