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蘋果證實 新iPhone遲到

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電
蘋果公司證實，今年新iPhone推出時程比往年晚幾個星期。 （路透）
蘋果公司證實，今年新iPhone推出時程比往年晚幾個星期。 （路透）

蘋果上季營收改寫歷來同期新高，產品和服務部門的成長幅度達兩位數，皆遠遠超過市場預期，蘋果並宣布，8月底將分割股票，每股分割為四股，是公司上市以來第五度分割股票。財務長梅斯特里也證實，新款iPhone會比以往「晚幾周」推出，這代表新iPhone要到10月才推出。

梅斯特里於美股30日盤後在公司的財報電話會議上表示，「去年我們在9月下旬開始銷售新iPhone，今年我們預測會晚幾周供貨」。這段話等於間接證實前一天高通前一日的說法，高通財務長帕爾基瓦拉暗示，蘋果可能到10月才推出可支援5G技術的iPhone。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

不過市場顯然未受新手機延後出貨影響，蘋果31日早盤大漲逾6%，一舉升破400美元大關，站上歷來新高，重返全球市值最高企業寶座。

CNBC報導，至於是所有新款iPhone或當中某些機型會延後，蘋果並未回應。市場盛傳，蘋果今年推出的新手機可能名為iPhone 12，將有多種尺寸，就像去年推出的iPhone 11。

執行長庫克接受專訪時表示，疫情期間關閉許多直營店，對iPhone與穿戴式裝置銷售的影響，比iPad和Mac的影響大。

他說，疫情或許推升了iPad和Mac等電腦類產品的銷售，「有些銷售確實轉往線上，但並無法完全彌補線下的缺口」。但庫克仍欣慰地說，「iPhone還是賣得比我們預期好」。

蘋果在年度第3季（截至6月27日）間，營收年增10.9%至597億美元，創歷史同期新高，其中服務項目營收達131.56億美元，較去年同期成長14.8%。iPhone營收約264.2億美元，較去年同期成長1.7%，主要是iPhone SE出貨表現佳。蘋果此次仍未公布會計年度第4季財測，主要也是受疫情影響。

在蘋果股價近來頻創新高之際，蘋果宣布8月底將分割股票，每股分割為4股，是該公司歷來第五度分割股票，股票分割不會改變公司基本面，但投資人將較能負擔得起蘋果股票。

蘋果公司30日公布，董事會已核准推動股票分割事宜，將股票1分為4，預定在8月24日收盤後進行股票分割事宜。

蘋果 iPhone

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