台達電攜手中央大學 打造機器人聯合教學研究中心

中央大學今（31）日與台達電（2308）宣布共同成立「機器人聯合教學研究中心」，由中央大學校長周景揚和台達機電事業群總經理劉佳容揭牌並簽署合作備忘錄。台達工業自動化整合自行研發的工業機器人、機器視覺產品及智慧製造系統推出的全方位智造解決方案，積極以業界實戰經驗協助產業智慧轉型。此次以產學合作方式打造全校性機器人教學與研究實作場域，強化並落實智慧機器人領域的人才培育，為台灣產業「智動化」轉型升級提供優秀人才。

台達機電事業群總經理劉佳容表示，中央大學長期致力於產學融合，對智能製造相關課程尤為重視，在專業人才培養上投入許多人力和資源；成長的關鍵動能來自優秀的人才，因此台達近年也加速投入各式產學合作計畫，透過合作研發、設備捐贈，和國內外知名大專院校攜手培育未來人才。

台達表示，此次雙方合作建置「機器人聯合教學研究中心」，除了提供相關產品，更透過台達在工業機器人的開發與應用經驗，協助老師學程規畫，讓學生快速進入機器人的理論和實作領域，亦計畫未來提供學程證書以接軌產業界，增加學生的就業優勢。

早在2011年起，台達就與中央大學成立聯合研發中心，除了專注於電力電子、光電影像和顯示科技、電動車等相關科技。近年因應台灣產業升級轉型，亟需新一代智慧機器人領域的人才，亦合作成立「機器視覺研究中心」以及這次的「機器人聯合教學研究中心」，攜手邁向自動化與智能製造。

台達自1995年首次推出交流馬達驅動器以來，持續在工業自動化領域發展耕耘，針對不同製造產業，打造專屬軟、硬體解決方案，在品質、可靠度和精準度上精益求精，並結合AI智慧與大數據的分析，提供智能製造的整體解決方案。台達亦與亞洲、歐洲多達64所學校合作工業自動化技術研發與創新，培育專業人才不遺餘力。

中央大學以這項計畫，加上教育部「高教深耕計畫」、「新工程教育方法實驗與建構計畫」等專案經費補助，再透過工學院、機械系自籌款等挹注，共同投入包括產品市值近千萬元預算，整建150平方米的實驗室空間，並整合台達垂直多關節機器人DRV70系列、機器視覺系統DMV2000系統、機器人模擬軟體DRASimuCAD、與智慧感測器等產品，建構六組機器人工作站，做為全校性機器人教學與研究實作場域。