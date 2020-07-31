快訊

兩國論 vs.一個中國？那些年 被中美夾攻的李登輝

台達電攜手中央大學 打造機器人聯合教學研究中心

經濟日報 / 記者吳凱中／即時報導

中央大學今（31）日與台達電（2308）宣布共同成立「機器人聯合教學研究中心」，由中央大學校長周景揚和台達機電事業群總經理劉佳容揭牌並簽署合作備忘錄。台達工業自動化整合自行研發的工業機器人、機器視覺產品及智慧製造系統推出的全方位智造解決方案，積極以業界實戰經驗協助產業智慧轉型。此次以產學合作方式打造全校性機器人教學與研究實作場域，強化並落實智慧機器人領域的人才培育，為台灣產業「智動化」轉型升級提供優秀人才。

台達機電事業群總經理劉佳容表示，中央大學長期致力於產學融合，對智能製造相關課程尤為重視，在專業人才培養上投入許多人力和資源；成長的關鍵動能來自優秀的人才，因此台達近年也加速投入各式產學合作計畫，透過合作研發、設備捐贈，和國內外知名大專院校攜手培育未來人才。

台達表示，此次雙方合作建置「機器人聯合教學研究中心」，除了提供相關產品，更透過台達在工業機器人的開發與應用經驗，協助老師學程規畫，讓學生快速進入機器人的理論和實作領域，亦計畫未來提供學程證書以接軌產業界，增加學生的就業優勢。

早在2011年起，台達就與中央大學成立聯合研發中心，除了專注於電力電子、光電影像和顯示科技、電動車等相關科技。近年因應台灣產業升級轉型，亟需新一代智慧機器人領域的人才，亦合作成立「機器視覺研究中心」以及這次的「機器人聯合教學研究中心」，攜手邁向自動化與智能製造。

台達自1995年首次推出交流馬達驅動器以來，持續在工業自動化領域發展耕耘，針對不同製造產業，打造專屬軟、硬體解決方案，在品質、可靠度和精準度上精益求精，並結合AI智慧與大數據的分析，提供智能製造的整體解決方案。台達亦與亞洲、歐洲多達64所學校合作工業自動化技術研發與創新，培育專業人才不遺餘力。

中央大學以這項計畫，加上教育部「高教深耕計畫」、「新工程教育方法實驗與建構計畫」等專案經費補助，再透過工學院、機械系自籌款等挹注，共同投入包括產品市值近千萬元預算，整建150平方米的實驗室空間，並整合台達垂直多關節機器人DRV70系列、機器視覺系統DMV2000系統、機器人模擬軟體DRASimuCAD、與智慧感測器等產品，建構六組機器人工作站，做為全校性機器人教學與研究實作場域。

工業機器人 台達電 中央大學

延伸閱讀

八外資都調升！台達電目標價 最高喊290元

台達電拚毛利率逾30%

台達電泰國子公司股價本月來飆118% 傲視全球同業

台達電估第3季營運優於第2季 毛利率拚維持逾3成

相關新聞

5G開台商機湧現 廠商急攬才職缺年翻5倍起薪40K

1111人力銀行今（31）日表示，根據站內職缺資料庫進行分析，以5G作為關鍵字的工作機會數在近期達到1,500個，和去年...

光禾感知攜中信兄弟攻智慧球場 K-zone將成轉播標配

為了提升比賽精采度，中華職棒球團中信兄弟從今年球季開始與光禾感知科技合作智慧球場計劃，首先為球迷帶來「K-zone電子好...

美科技四大巨頭獲利暴衝 這檔科技股ETF溢價飆3%

FAANG五巨頭的臉書、亞馬遜、蘋果、字母財報超出市場預期，激勵布局尖牙股指數的統一FANG+（00757）再度湧現追漲...

慧榮科技三大產品線動能強 上季營收年增45%

慧榮科技（NasdaqGS: SIMO） 公布2020年第二季財報，營收1億3681萬美元，較第一季成長3%，與去年同期...

緯創賣廠、和碩投資小鴻海 看懂台商口中「蘋果的矛盾」

紅色供應鏈，真的將取代台灣供應鏈嗎？一場台商口中的「蘋果的矛盾」，正在如何改變產業格局？

友達價值轉型 整合產業鏈

友達（2409）董事長彭双浪昨（30）日強調，友達集團近年來推動價值轉型的腳步，新冠肺炎疫情干擾，在面板市況復甦之際，友...

美律、日月光合攻電聲市場

電聲元件大廠美律昨（30）日董事會決議，將與日月光集團旗下轉投資公司環鴻科技在台合資成立美鴻電子，合資公司主要業務為電器...

中科大徵才 釋出700職缺

中部科學園區管理局攜手台中市勞工局，將於明（1）日舉辦中科廠商聯合徵才活動，包括台積電、矽品、友達、和大等20家大廠參與...

光寶科新團隊戰略…減法變加法

光寶集團董事長宋恭源培養獨子宋明峰多年，先後在光寶科各單位磨練，包括機構核心能力事業群、肩負光寶轉型的智能生活與應用事業...

光寶科傳承 宋恭源獨子接董座

光寶集團啟動世代交替，經營團隊全面年輕化，集團內最重要的企業光寶科技昨（30）日宣布，董事長宋恭源退休交棒，由其獨子、光...

三星攻印度 搶復甦商機

印度手機市場先前受新冠肺炎衝擊，導致當地買氣滑落，6月因解封後的買氣爆發，呈現反彈態勢，以三星最積極衝刺。市調機構統計，...

高通、華為和解 聯發科警戒

高通於美國時間29日宣布，已與華為簽署一項長期專利授權合約，將在本季獲得18億美元的追補款。分析師認為，這意味高通與華為...

熱門新聞

快查查被退稅了沒！第二批綜所稅退稅118億今早入帳

台幣強漲 央行理事示警

遠航掏空案╱小行員吹哨 大咖落馬

高通、華為和解 聯發科警戒

宏匯廣場試營運 許崑泰開心四處拍：外觀和內裝都打100分

今年營所稅暫繳 兩情況免辦

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。