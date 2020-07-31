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5G開台商機湧現 廠商急攬才職缺年翻5倍起薪40K

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導
電信三雄陸續推出5G電信服務，產業上中下游接力卡位5G商機，對人才的需求也快速浮現。歐新社
電信三雄陸續推出5G電信服務，產業上中下游接力卡位5G商機，對人才的需求也快速浮現。歐新社

1111人力銀行今（31）日表示，根據站內職缺資料庫進行分析，以5G作為關鍵字的工作機會數在近期達到1,500個，和去年同期相比，短短一年之間工作機會數增加超過5倍，可以看出5G在商轉之後，企業求才若渴。

1111人力銀行表示，進一步從廠商提供的薪資區間來觀察，5G人才的起薪平均都在4萬元以上，部分職缺的薪資更高達6萬元，對照主計處最新公布的5月份經常性薪資平均42,172元，5G相關職缺的敘薪水準，穩定領先其他人才。

1111人力銀行媒體中心總經理何啟聖指出，2020年中，電信三雄陸續推出5G電信服務，台灣正式進入5G時代，除了網路速度變快，具備「大頻寬」、「高速率」、「低延遲」三大特性的5G也同時帶動了多元應用的可能性，從硬體開發、軟體設計到電腦周邊應用等產業紛紛受惠，產業上中下游接力卡位5G商機，對人才的需求也快速浮現。

何啟聖進一步分析，5G是第五代行動通訊技術的簡稱，除了網路傳輸速度比前一代的4G行動通訊技術快上百倍，因為數據換算加速，在不延遲的特性下，5G能滿足用戶大量傳輸數據的需求，同時讓多樣的裝置連接，包括物聯網、車載系統以及穿戴裝置都能相互串流，這樣的特性讓商轉後的5G為產業界帶來龐大商機。

且整個5G產業供應鏈從上游的晶圓代工、晶片製造、系統組裝到中游的小型基地台、網路交換器，延伸到下游的物聯網、智慧機械、遠距手術、無人車、智慧型手機、VR/AR應用，以及近期已經展開資費大戰的電信服務商都在搶佔商機，因此也帶動相關職缺需求的快速成長。

5G 薪資 人力銀行

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