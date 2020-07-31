日月光攜手美律合資設新公司美鴻電 搶進音訊模組商機

日月光（3711）集團旗下子公司環鴻科技經董事會決議，擬與電聲元件大廠美律（2439）在台灣合資設立新公司美鴻電子，預計資本額為3.9億元，未來雙方將聯手全力搶進音訊模組市場。

日月光集團旗下子公司環鴻科技與美律實業合資的美鴻電子，預計資本額為3.9 億元，其中，環鴻科技將以自有資金出資1.911 億元，占美鴻電子資本額的49%。而此次雙方合資案，資金將會是分成兩階段注資，分別為新台幣 9,800 萬元以及新台幣 9,310 萬元。

日月光控股表示，本次設立合資公司是基於集團戰略規劃和經營發展需要所做出的決策，結合合資雙方在音訊產品與微小化模組製造的優勢，向市場推出更具競爭力的音訊模組產品，加強公司在音訊模組產品的市場影響力。

日月光控股表示，合資公司將結合雙方優勢，聚焦音訊模組產品市場，力求為客戶提供最佳的音訊模組解決方案，包括性能驗證及軟體、硬體設計等，以贏得更多市場機會並將音訊模組發展成為便攜式穿戴式電聲產品的首選方案。

同時，合資公司將組建獨立的研發和業務團隊，專注於音訊模組產品的方案設計、市場推廣和業務拓展，產業鏈上與美律實業、環旭電子緊密合作，成就音訊模組在電聲市場中的領導地位。

日月光控股旗下環旭電子長期耕耘微小化模組市場，於系統化模組的微小化技術已取得業界領導 地位。美律實業為電聲產品設計製造大廠，聚焦電聲領域，從通訊、視聽娛樂至智慧生活的產品應用，為國際品牌客戶從產品開發至設計製造，提供全方位專業服務。